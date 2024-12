Furkan Korkmaz ne fait plus partie de l’effectif de Monaco

Alors que les équipes d’EuroLeague modifient leur effectif à quelques jours de la deadline des transferts, l’AS Monaco vient d’enregistrer le départ de Furkan Korkmaz (2,01 m, 27 ans). Comme annoncé, l’international turc quitte la Roca Team. Le club n’a pas communiqué sur son départ mais il n’apparaît plus dans son effectif sur le site Internet de l’EuroLeague.

Arrivé au cours de l’été pour un juteux contrat de 1,2 million d’euros la saison après avoir perdu sa place en NBA, l’ancien shooteur des Sixers de Philadelphie était hors de forme de l’aveu de son coach Sasa Obradovic. Pas prêt, il s’est rapidement blessé. Et si le nouveau coach Vassilis Spanoulis l’a remis sur le parquet, ses productions sont restées très faibles. Au total, il aura joué sept rencontres de Betclic ELITE et EuroLeague pour 4,4 points à 36,4% de réussite aux tirs et 2 rebonds en moins de 16 minutes.

A seulement 27 ans, Furkan Korkmaz va désormais devoir prouver qu’il est capable de rejouer à haut-niveau, après un passage catastrophique à Monaco.