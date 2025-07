Jabari Walker signe aux Sixers : un contrat two-way pour l’ancien des Blazers

Les Philadelphia 76ers continuent de rajeunir leur effectif en recrutant Jabari Walker. L’ailier de 22 ans, qui vient de passer trois saisons chez les Portland Trail Blazers, s’est engagé sur un contrat two-way avec la franchise de Pennsylvanie, selon les informations de Shams Charania d’ESPN.

The Sixers have signed Jabari Walker to a two-way deal! pic.twitter.com/DvQXuliKKN — Aidan LaPorta (@AidanLaPorta69) July 4, 2025

Un profil polyvalent pour compléter la rotation des Sixers

Sélectionné en 57e position de la draft 2022 par Portland, Walker a disputé 188 matchs sous le maillot des Blazers, dont 24 comme titulaire. Sur l’ensemble de ses trois saisons dans l’Oregon, il a affiché des moyennes de 6,2 points et 4,5 rebonds en 16,3 minutes par rencontre.

Sa progression la plus notable concerne son adresse à 3-points. Après avoir shooté à 29,2% de réussite lors de ses deux premières saisons, il a réalisé un bond spectaculaire en cette saison avec 38,9% de réussite. Cette amélioration s’accompagne également d’une meilleure efficacité offensive, avec 51,5% aux tirs. Tout cela malgré un temps de jeu réduit à 12,5 minutes par match.

La diminution de son temps de jeu s’explique par l’arrivée de Deni Avdija et l’émergence de Toumani Camara dans la rotation des Blazers. Portland disposait d’un embouteillage au poste d’ailier avec également Jerami Grant, Kris Murray et Rayan Rupert. Ce qui a limité les opportunités pour le fils de l’ancien joueur NBA Samaki Walker.

Une opportunité saisie par Philadelphie

Les Trail Blazers ont choisi de ne pas proposer de qualifying offer de 2,58 millions de dollars à Walker, le rendant ainsi agent libre non-protégé. Cette décision a permis aux Sixers de récupérer un joueur d’expérience sur un contrat avantageux.

Walker occupera le troisième et dernier slot two-way de Philadelphie, aux côtés d’Alex Reese et de la recrue Hunter Sallis. Ce type de contrat lui permettra d’être actif pour un maximum de 50 matchs de saison régulière NBA, alternant entre l’équipe première et les Blue Coats du Delaware en G-League.

Capable d’évoluer aux postes 3 et 4, Walker apporte sa densité physique et sa polyvalence à un effectif des Sixers qui mise sur la jeunesse. À 23 ans le mois prochain, il représente une belle opportunité pour Philadelphie de développer un talent ayant déjà prouvé sa capacité à contribuer en rotation NBA.