BeBasket bat son record de trafic en juin 2025

BeBasket a atteint un nouveau sommet en juin 2025, avec 4 330 000 pages vues, soit son meilleur total mensuel depuis le changement d’ère opéré au printemps 2023. Une performance qui reflète l’implication quotidienne de l’équipe, la confiance de ses lecteurs et le succès des nouveautés mises en place ces derniers mois.

Une couverture terrain renforcée, une présence digitale en hausse

Ce record n’est pas le fruit du hasard. Il s’explique notamment par une forte couverture des événements de juin : tous les matches des playoffs de la finale LNB ont été couverts sur place, tout comme les phases finales de l’EuroBasket féminin et la Draft NBA, moments forts de ce début d’été pour le basket français.

Le développement de notre application mobile (Android & iOS) a aussi contribué à cette progression, tout comme notre présence renforcée sur Instagram, qui a connu une très belle croissance ces dernières semaines.

Des revenus publicitaires en baisse malgré l’audience

Ce record de trafic ne s’accompagne pourtant pas d’une hausse des revenus. Au contraire, les recettes publicitaires sont en baisses pour le troisième mois consécutif (par rapport à 2024), illustrant la difficulté persistante des médias numériques à monétiser leur audience, même croissante.

Dans ce contexte, avant de devoir réduire la voilure, nous avons décidé de tester de nouvelles titrailles afin de rendre les articles plus attractifs, bien sûr pour générer plus d’audience afin de compenser la baisse des RPM (revenu par mille impressions). Parallèlement, nous testons une nouvelle manière de partager nos articles sur notre compte Facebook. Surtout, le soutien direct de nos lecteurs est plus précieux que jamais. En vous abonnant, vous accédez à une version 100 % sans publicité et vous participez concrètement à la pérennité d’un média indépendant, centré sur le basket français et les Français du basket. D’autres nouveautés sont à venir pour nos abonnés dans les mois qui viennent.

