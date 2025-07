Deandre Ayton signe aux Lakers : le pivot rejoint Luka Doncic

Les Los Angeles Lakers ont trouvé leur solution au poste de pivot. Deandre Ayton a officiellement rejoint la franchise californienne en tant qu’agent libre, seulement deux jours après avoir négocié sa libération avec les Portland Trail Blazers. Le joueur de 27 ans, qui célébrera son anniversaire fin juillet, devient ainsi le nouveau pivot titulaire des Lakers.

BREAKING: Deandre Ayton has agreed to sign with the Los Angeles Lakers, sources tell ESPN. Between Portland and L.A., Ayton will earn $34 million next season. Agents Nima Namakian of Innovate Sports and Bill Duffy of WME Sports reached the deal with Lakers president Rob Pelinka. pic.twitter.com/FUeNAkN19K

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 2, 2025