Les New York Knicks recrutent enfin leur nouveau coach !

Après plusieurs semaines de prospections et de refus en série, les New York Knicks ont trouvé leur nouvel entraîneur principal en la personne de Mike Brown, selon plusieurs sources concordantes. Cette nomination intervient près d’un mois jour pour jour après le licenciement de Tom Thibodeau, malgré la meilleure saison de la franchise depuis 25 ans.

BREAKING: The New York Knicks are expected to land on two-time NBA Coach of the Year Mike Brown as the franchise's next head coach, sources tell ESPN. pic.twitter.com/LOXb74LFe4

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 2, 2025