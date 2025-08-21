La NBA 2025 a explosé ses stars comme des cartes Pokémon : panique ou stratégie secrète ?

L’intersaison NBA 2025-2026 a débuté en fanfare avec plusieurs échanges retentissants qui redessinent la carte de la ligue. Le plus spectaculaire concerne Kevin Durant, MVP échangé par les Phoenix Suns aux Houston Rockets dans un package incluant Jalen Green et Dillon Brooks.

We just witnessed the FIRST-EVER 7-team trade in NBA history 😳🤯 Suns: Jalen Green, Dillon Brooks, Khaman Maluach, Rasheer Fleming, Koby Brea, Daeqwon Plowden, 2nd Rockets: KD, Clint Capela Nets: Two 2nd-rounders Warriors: Alex Toohey, Jahmai Mashack Hawks: 2nd-round swap,… pic.twitter.com/eo7nbCfmVn — Bleacher Report (@BleacherReport) July 6, 2025

Kevin Durant change de cap, direction Houston

Les Phoenix Suns ont officialisé le transfert de leur superstar Kevin Durant vers les Houston Rockets lors du dernier jour de la saison régulière. En retour, Phoenix récupère Jalen Green, Dillon Brooks, le 10e choix de la draft NBA 2025 et cinq choix de deuxième tour. Cette transaction majeure redistribue les cartes dans la Conférence Ouest.

Parallèlement, les Memphis Grizzlies ont cédé leur arrière Desmond Bane au Orlando Magic contre un package incluant des joueurs et des choix de draft. Les Indiana Pacers, finalistes de la Conférence Est, ont récupéré leur choix de première ronde 2026 dans un échange qui a permis aux New Orleans Pelicans d’obtenir la 23e sélection de cette année.

L’activité se poursuit pendant la draft et la free agency

L’effervescence s’est poursuivie pendant la draft NBA avec plusieurs mouvements notables. Les Charlotte Hornets ont transféré leur pivot Mark Williams aux Phoenix Suns, tandis que les Washington Wizards ont échangé Walter Clayton Jr., 18e choix, aux Utah Jazz.

La free agency, officiellement lancée le 30 juin à 18h et, n’a pas ralenti le rythme des transactions. Les Denver Nuggets ont rapidement réagi en échangeant Michael Porter Jr. et un choix de première ronde 2032 aux Brooklyn Nets contre Cameron Johnson, quelques minutes seulement après l’ouverture du marché.

PROFIL JOUEUR Michael PORTER JR. Poste(s): Ailier Taille: 208 cm Âge: 27 ans (29/06/1998) Nationalités: Stats 2024-2025 / NBA PTS 16,8 #80 REB 6,8 #57 PD 1,9 #215

Les Miami Heat ont également été actifs, cédant Haywood Highsmith et un choix de deuxième tour 2032 aux Nets contre un choix protégé de deuxième tour 2026. Cette transaction permet à Miami d’éviter la luxury tax, l’équipe étant 1,6 million de dollars au-dessus du seuil avant cet échange selon Bobby Marks d’ESPN.

Ces mouvements d’intersaison témoignent de la volonté des franchises de se repositionner pour la saison 2025-2026, avec des équipes comme Houston qui misent sur l’expérience de Durant pour franchir un cap, tandis que d’autres privilégient la jeunesse et les choix de draft pour construire l’avenir.