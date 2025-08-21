Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

La NBA 2025 a explosé ses stars comme des cartes Pokémon : panique ou stratégie secrète ?

Kevin Durant rejoint Houston dans un échange majeur avec Phoenix. L'intersaison NBA 2025-2026 a été marquée par plusieurs transactions importantes impliquant des stars comme Durant, Jalen Green et Desmond Bane.
|
00h00
Résumé
Écouter
La NBA 2025 a explosé ses stars comme des cartes Pokémon : panique ou stratégie secrète ?

Kevin Durant face à Anthony Edwards lors de la rencontre qui opposait les Suns aux Timberwolves

Crédit photo : © Bruce Kluckhohn-Imagn Images

L’intersaison NBA 2025-2026 a débuté en fanfare avec plusieurs échanges retentissants qui redessinent la carte de la ligue. Le plus spectaculaire concerne Kevin Durant, MVP échangé par les Phoenix Suns aux Houston Rockets dans un package incluant Jalen Green et Dillon Brooks.

 

Kevin Durant change de cap, direction Houston

Les Phoenix Suns ont officialisé le transfert de leur superstar Kevin Durant vers les Houston Rockets lors du dernier jour de la saison régulière. En retour, Phoenix récupère Jalen Green, Dillon Brooks, le 10e choix de la draft NBA 2025 et cinq choix de deuxième tour. Cette transaction majeure redistribue les cartes dans la Conférence Ouest.

Parallèlement, les Memphis Grizzlies ont cédé leur arrière Desmond Bane au Orlando Magic contre un package incluant des joueurs et des choix de draft. Les Indiana Pacers, finalistes de la Conférence Est, ont récupéré leur choix de première ronde 2026 dans un échange qui a permis aux New Orleans Pelicans d’obtenir la 23e sélection de cette année.

L’activité se poursuit pendant la draft et la free agency

L’effervescence s’est poursuivie pendant la draft NBA avec plusieurs mouvements notables. Les Charlotte Hornets ont transféré leur pivot Mark Williams aux Phoenix Suns, tandis que les Washington Wizards ont échangé Walter Clayton Jr., 18e choix, aux Utah Jazz.

La free agency, officiellement lancée le 30 juin à 18h et, n’a pas ralenti le rythme des transactions. Les Denver Nuggets ont rapidement réagi en échangeant Michael Porter Jr. et un choix de première ronde 2032 aux Brooklyn Nets contre Cameron Johnson, quelques minutes seulement après l’ouverture du marché.

PROFIL JOUEUR
Michael PORTER JR.
Poste(s): Ailier
Taille: 208 cm
Âge: 27 ans (29/06/1998)

Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2024-2025 / NBA
PTS
16,8
#80
REB
6,8
#57
PD
1,9
#215

Les Miami Heat ont également été actifs, cédant Haywood Highsmith et un choix de deuxième tour 2032 aux Nets contre un choix protégé de deuxième tour 2026. Cette transaction permet à Miami d’éviter la luxury tax, l’équipe étant 1,6 million de dollars au-dessus du seuil avant cet échange selon Bobby Marks d’ESPN.

Ces mouvements d’intersaison témoignent de la volonté des franchises de se repositionner pour la saison 2025-2026, avec des équipes comme Houston qui misent sur l’expérience de Durant pour franchir un cap, tandis que d’autres privilégient la jeunesse et les choix de draft pour construire l’avenir.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
NBA
NBA
Suivre
Utah Jazz
Utah Jazz
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
basket jeux olympiques
Jeux olympiques
00h00À Los Angeles, le tournoi de basket débutera avant le lancement des Jeux olympiques
lettonie leaders eurobasket
EuroBasket
00h00La Lettonie perd l’un de ses leaders pour l’EuroBasket 2025
toulouse logo
NM1
00h00Toulouse reprend son appellation d’origine, avec un nouveau logo !
polite boulazac
Betclic ELITE
00h00Boulazac voit l’une de ses recrues lui faire faux bond : Anthony Polite ne viendra pas
ELITE 2
00h00Patrick Tapé, l’homme qui gagne dans tous ses clubs, arrive à Antibes
Présaison
00h00[Vidéo] Le buzzer beater de Killian Malwaya en Allemagne pour le premier match amical de l’ASA
Betclic ELITE
00h00Théo Magrit s’entraîne avec Le Portel
NBA
00h00Victor Wembanyama de retour à l’entraînement collectif avec les Spurs
AfroBasket
00h00Le conte de fées de Siriman Kanouté (Orléans) et du Mali
Équipe de France
00h00La France connaît son dernier adversaire pour les qualifications de la Coupe du Monde 2027
1 / 0
Livenews NBA
Kevin Durant face à Anthony Edwards lors de la rencontre qui opposait les Suns aux Timberwolves
NBA
00h00La NBA 2025 a explosé ses stars comme des cartes Pokémon : panique ou stratégie secrète ?
La salle des Spurs vide avant la rencontre face aux Clippers
NBA
00h00Les Spurs investissent 2,1 milliards $ dans une nouvelle salle : un pari colossal pour redessiner San Antonio d’ici 2032
NBA
00h00Victor Wembanyama de retour à l’entraînement collectif avec les Spurs
John Wall, balle en main face au Jazz
NBA
00h00La légende oubliée des Wizards quitte la NBA : John Wall, icône d’un rêve devenu cauchemar
Rick Carlisle en arrière plan lors des finales NBA 2025 qui opposées Oklahoma City aux Pacers
NBA
00h00Il est le plus vieux coach NBA, mais veut encore tout casser : le pari insensé de Rick Carlisle
diawara new york
Betclic ELITE
00h00Mohamed Diawara veut faire sa place à New York : « Pour cette saison, un retour en Europe n’est pas une option »
Rashard Lewis sous le maillot du Miami Heat face aux Magic
NBA
00h00Rashard Lewis revient par la petite porte : que mijote vraiment San Antonio avec son staff ?
Cooper Flagg face aux Lakers de Bronny James lors de la Summer League 2025
NBA
00h00Il devance des stars NBA sans avoir joué un match : Flagg crée la première polémique de l’année
Luka Doncic de retour à l'entraînement avec la Slovénie
NBA
00h00Luka Doncic rassure enfin ses fans après une alerte au genou qui a fait trembler la Slovénie et les Lakers
Jalen McDaniels sous les couleurs des Toronto Raptors face à Minnesota
NBA
00h00Les Pelicans parient sur un joueur que tout le monde avait oublié : retour gagnant ou erreur monumentale ?
1 / 0