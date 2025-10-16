Cleveland coupe Killian Hayes avant le début de saison : direction la G-League

Depuis sa Draft en 2020, Killian Hayes (1,96 m, 24 ans) n’a jamais quitté l’environnement NBA. Cet été 2025 est sûrement celui où il en est passé le plus proche. Les sirènes venues d’Europe étaient fortes, avec même une offre venue de l’ASVEL, et des grosses écuries comme le Real Madrid ou l’Anadolu Efes qui s’étaient renseignées. Mais le meneur franco-américain a préféré s’accrocher à son rêve américain, en s’engageant avec les Cleveland Cavaliers de manière précaire, avec pour but de convaincre.

Trois matchs de pré-saison et puis s’en va

Hayes a signé fin septembre un contrat Exhibit-10 avec l’équipe de l’Ohio. Ce qui lui a ouvert la porte du camp d’entraînement et de la pré-saison. L’objectif étant de faire ses preuves devant le staff de Kenny Atkinson – qui l’a côtoyé pendant son court passage avec l’équipe de France l’été dernier. Il aura eu le temps de marquer 12 points et 4 passes décisives – en cumulé – en trois matchs de pré-saison. Finalement, trois semaines plus tard, les Cavaliers ont décidé de couper celui qui portait leur numéro 4.

C’est l’insider Michael Scotto de HoopsHype qui a révélé l’information ce mercredi 15 octobre. Soit à une semaine pile de l’opening night de l’équipe au Madison Square Garden. Les dirigeants ont sûrement considéré que son profil de grand meneur gestionnaire faisait doublon avec Lonzo Ball, et voulaient laisser de la place aux jeunes meneurs formés sur place, Tyrese Proctor et Craig Porter Jr.

The Cleveland Cavaliers have waived Killian Hayes, league sources told @hoopshype. Hayes is expected to join Cleveland’s G League affiliate as he looks for another NBA opportunity. Hayes averaged 9.0 points and 5.2 assists in 27 minutes during six games for the Nets last season. — Michael Scotto (@MikeAScotto) October 15, 2025

Retour à la case G-League ?

Mais Michael Scotto ajoute une précision utile : « il est attendu qu’Hayes rejoigne l’équipe de G-League affiliée à Cleveland, alors qu’il recherche une autre opportunité en NBA. » L’intérêt d’avoir signé l’ancien choletais pour le couper ensuite serait donc celui-ci. Il peut maintenant jouer sous le maillot du Cleveland Charge et faire la saison en G-League. Pendant ses quatre années aux Pistons, Hayes n’a jamais été envoyé dans l’antichambre de la NBA, pour le protéger.

Il aura fallu attendre que les Brooklyn Nets le récupèrent l’été dernier. Même scénario : un contrat Exhibit-10, coupé juste avant le début de la saison NBA. Il avait ensuite fait la saison entière avec les Long Island Nets. Le temps pour lui de jouer 34 matchs, pour des moyennes de 14,4 points à 46,2% aux tirs (dont 37,1% à 3-points), 5,3 rebonds, 7,3 passes décisives et 2,1 interceptions en 32 minutes.

Killian Hayes devrait donc renouveler l’expérience en G-League pour une deuxième année consécutive. Et espérer une ouverture en NBA pendant la saison, que ce soit grâce à des blessures ou des besoins particuliers. Le retour en Europe attendra.