Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Cleveland coupe Killian Hayes avant le début de saison : direction la G-League

NBA - Il n'y aura finalement - pour l'instant - pas de nouvelle pportunité en NBA pour Killian Hayes, non-conservé par les Cleveland Cavaliers à une semaine de la saison régulière. À 24 ans, le meneur continue de s'accrocher et devrait passer la saison en G-League.
|
00h00
Résumé
Écouter
Cleveland coupe Killian Hayes avant le début de saison : direction la G-League

Killian Hayes sous le maillot des Cavaliers, cela n’aura duré que 3 matchs de pré-saison

Crédit photo : © Patrick Gorski-Imagn Images

Depuis sa Draft en 2020, Killian Hayes (1,96 m, 24 ans) n’a jamais quitté l’environnement NBA. Cet été 2025 est sûrement celui où il en est passé le plus proche. Les sirènes venues d’Europe étaient fortes, avec même une offre venue de l’ASVEL, et des grosses écuries comme le Real Madrid ou l’Anadolu Efes qui s’étaient renseignées. Mais le meneur franco-américain a préféré s’accrocher à son rêve américain, en s’engageant avec les Cleveland Cavaliers de manière précaire, avec pour but de convaincre.

LIRE AUSSI

Trois matchs de pré-saison et puis s’en va

Hayes a signé fin septembre un contrat Exhibit-10 avec l’équipe de l’Ohio. Ce qui lui a ouvert la porte du camp d’entraînement et de la pré-saison. L’objectif étant de faire ses preuves devant le staff de Kenny Atkinson – qui l’a côtoyé pendant son court passage avec l’équipe de France l’été dernier. Il aura eu le temps de marquer 12 points et 4 passes décisives – en cumulé – en trois matchs de pré-saison. Finalement, trois semaines plus tard, les Cavaliers ont décidé de couper celui qui portait leur numéro 4.

C’est l’insider Michael Scotto de HoopsHype qui a révélé l’information ce mercredi 15 octobre. Soit à une semaine pile de l’opening night de l’équipe au Madison Square Garden. Les dirigeants ont sûrement considéré que son profil de grand meneur gestionnaire faisait doublon avec Lonzo Ball, et voulaient laisser de la place aux jeunes meneurs formés sur place, Tyrese Proctor et Craig Porter Jr.

Retour à la case G-League ?

Mais Michael Scotto ajoute une précision utile : « il est attendu qu’Hayes rejoigne l’équipe de G-League affiliée à Cleveland, alors qu’il recherche une autre opportunité en NBA. » L’intérêt d’avoir signé l’ancien choletais pour le couper ensuite serait donc celui-ci. Il peut maintenant jouer sous le maillot du Cleveland Charge et faire la saison en G-League. Pendant ses quatre années aux Pistons, Hayes n’a jamais été envoyé dans l’antichambre de la NBA, pour le protéger.

LIRE AUSSI

Il aura fallu attendre que les Brooklyn Nets le récupèrent l’été dernier. Même scénario : un contrat Exhibit-10, coupé juste avant le début de la saison NBA. Il avait ensuite fait la saison entière avec les Long Island Nets. Le temps pour lui de jouer 34 matchs, pour des moyennes de 14,4 points à 46,2% aux tirs (dont 37,1% à 3-points), 5,3 rebonds, 7,3 passes décisives et 2,1 interceptions en 32 minutes.

Killian Hayes devrait donc renouveler l’expérience en G-League pour une deuxième année consécutive. Et espérer une ouverture en NBA pendant la saison, que ce soit grâce à des blessures ou des besoins particuliers. Le retour en Europe attendra.

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
G League
G League
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
G League
00h00Cleveland coupe Killian Hayes avant le début de saison : direction la G-League
Shannon Bogues marque devant Mike Tobey
Basketball Champions League
00h00Le Mans frustre Gran Canaria mais s’incline encore de peu en BCL
Axel Julien et Dijon ont perdu contre Jamar Smith et Reggio d'Emilie
Fiba Europe Cup
00h00La JDA Dijon s’incline en prolongation face à Reggio d’Émilie pour son entrée en FIBA Europe Cup
EuroLeague
00h00La foudre Nadir Hifi tombe cette fois sur Baskonia : record de points et victoire parisienne !
EuroLeague
00h00Kendrick Nunn et le Panathinaïkos résistent à l’ASVEL, Monaco se fait piéger comme au premier match à Bologne
EuroLeague Féminine
00h00Les Flammes Carolo tombent contre Galatasaray, Laura Quevedo et Gérone font craquer Prague
EuroCup
00h00Troisième victoire européenne pour la JL Bourg, qui fait la course en tête de son groupe
Les vainqueurs du premier Young Star Game, en janvier 2025
Betclic ELITE
00h00Le Young Star Game 2026 se tiendra les 3 et 4 mars à Levallois
Basketball Champions League
00h00Marcus Santos-Silva revit à Nymburk : l’ancien intérieur de Saint-Quentin tutoie un record historique de BCL !
EuroLeague
00h00Melvin Ajinça de retour pour Panathinaïkos – ASVEL
1 / 0
Livenews NBA
Guerschon Yabusele et New York ont perdu à domicile contre Washington ce lundi 13 octobre
NBA
00h00Avec Yabusele et Dadiet titulaires, les Knicks ont été dominés par Washington
Joan Beringer
NBA
00h00Joan Beringer signe un double-double pour sa première titularisation avec Minnesota
Victor Wembanyama a été dominant face à Indiana ce lundi 13 octobre en présaison NBA
NBA
00h00Victor Wembanyama monte encore en puissance : 27 points et 11 rebonds contre Indiana
NBA
00h00Une opportunité sur un nouveau poste pour Maxime Raynaud suite à une blessure ?
Nolan Traore a profité de l'absence d'Egor Demin, ici à sa droite, lors des matches de Brooklyn en Chine
NBA
00h00Nolan Traoré encore titulaire mais toujours en apprentissage avec Brooklyn
Noah Penda a joué 23 minutes dans la victoire d'Orlando contre Miami
NBA
00h00Noah Penda continue de séduire en présaison avec Orlando
Killian Hayes en défense sur Yuki Kawamura lors de Cleveland - Chicago
NBA
00h00[Vidéo] Killian Hayes se montre avec Cleveland face aux Boston Celtics
Giannis Antetokounmpo, Alex Antetokounmpo et Thanasis Antetokounmpo sont réunis chez les Bucks
NBA
00h00Trois frères dans une même équipe NBA : les Bucks écrivent l’histoire !
NBA
00h00[Vidéo] Olivier Sarr réussit un buzzer-beater face à son frère Alexandre !
NBA
00h00Alex et Olivier Sarr vont s’affronter pour la première fois : « C’est un moment dont tu rêves quand tu es petit »
1 / 0