Killian Hayes va faire le camp de présaison des Cleveland Cavaliers

Toujours sans club pour la saison 2025-2026, Killian Hayes (1,96 m, 24 ans) va participer au camp de présaison des Cleveland Cavaliers selon nos informations.

Le meneur de jeu franco-étasunien qui avait suscité l’intérêt de clubs européens cet été, et même reçu une offre de l’ASVEL, a préféré continuer à explorer le marché NBA.

PROFIL JOUEUR Killian HAYES Poste(s): Meneur Taille: 196 cm Âge: 24 ans (27/07/2001) Nationalités: Stats 2024-2025 / G League PTS 17,2 #122 REB 5,5 #171 PD 7,4 #16

Drafté en septième position en 2020, Killian Hayes n’a pas réussi à s’imposer chez les Detroit Pistons. Ces derniers l’ont coupé en fin de saison 2023-2024. Enrôlé dans le giron des Nets à l’été 2024, il a surtout évolué en G-League avant d’avoir une fenêtre en NBA lors d’un contrat de 10 jours, non renouvelé. Le Florido-Maugeois était ensuite revenu à Long Island, avant de finir sa saison sur une grosse entorse de la cheville.

Prochain objectif : convaincre Kenny Atkinson

A Cleveland, Killian Hayes aura l’occasion de prouver sa valeur au staff des Cavaliers menés par l’ancien assistant-coach de l’équipe de France, Kenny Atkinson. Il ne sera cependant pas facile de décrocher un contrat garanti au sein de la franchise qui a terminé avec le meilleur bilan de la saison régulière à l’Est en 2024-2025 (64 victoires et 18 défaites).