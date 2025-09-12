Recherche
NBA

Killian Hayes va faire le camp de présaison des Cleveland Cavaliers

NBA - A la recherche d'une nouvelle opportunité en NBA, Killian Hayes va participer au camp de présaison des Cleveland Cavaliers.
00h00
Killian Hayes va faire le camp de présaison des Cleveland Cavaliers

Killian Hayes, après une aventure à Brooklyn, va tenter de faire sa place à Cleveland

Crédit photo : © Rick Osentoski-Imagn Images

Toujours sans club pour la saison 2025-2026, Killian Hayes (1,96 m, 24 ans) va participer au camp de présaison des Cleveland Cavaliers selon nos informations.

Le meneur de jeu franco-étasunien qui avait suscité l’intérêt de clubs européens cet été, et même reçu une offre de l’ASVEL, a préféré continuer à explorer le marché NBA.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Killian Hayes.jpg
Killian HAYES
Poste(s): Meneur
Taille: 196 cm
Âge: 24 ans (27/07/2001)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2024-2025 / G League
PTS
17,2
#122
REB
5,5
#171
PD
7,4
#16

Drafté en septième position en 2020, Killian Hayes n’a pas réussi à s’imposer chez les Detroit Pistons. Ces derniers l’ont coupé en fin de saison 2023-2024. Enrôlé dans le giron des Nets à l’été 2024, il a surtout évolué en G-League avant d’avoir une fenêtre en NBA lors d’un contrat de 10 jours, non renouvelé. Le Florido-Maugeois était ensuite revenu à Long Island, avant de finir sa saison sur une grosse entorse de la cheville.

Prochain objectif : convaincre Kenny Atkinson

A Cleveland, Killian Hayes aura l’occasion de prouver sa valeur au staff des Cavaliers menés par l’ancien assistant-coach de l’équipe de France, Kenny Atkinson. Il ne sera cependant pas facile de décrocher un contrat garanti au sein de la franchise qui a terminé avec le meilleur bilan de la saison régulière à l’Est en 2024-2025 (64 victoires et 18 défaites).

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
T-shirt offcourt

