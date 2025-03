Pacôme Dadiet bat son record de points pour qualifier les Knicks en playoffs, Killian Hayes sort sur blessure

Les deux anciens joueurs d’Ulm en Bundesliga, Killian Hayes (1,96 m, 23 ans) et Pacôme Dadiet, se sont illustrés ce mercredi 26 mars en G-League NBA. Le premier a inscrit 20 points, 5 rebonds et 4 passes décisives pour les Long Island Nets contre les Raptors 905 avant de sortir sur une grosse entorse de la cheville en fin de troisième quart-temps.

Killian Hayes brutal rolled ankle it looks like.

Hopefully, that’s all it is but this is certainly less than ideal as Long Island needs all the help they can get to make a playoff push.@NetsDaily #StrongIsland #NetsWorld pic.twitter.com/TuDHMckpG7

— Scott Mitchell (@Scott44Mitchell) March 26, 2025