Pacôme Dadiet est le rookie du premier tour qui a joué le moins de minutes cette saison

Alors que la fin de saison NBA approche, les rookies commencent à devenir de plus en plus à l’aise. À l’image de Zaccharie Risacher (2,04 m, 19 ans) ou Alexandre Sarr (2,16 m, 19 ans) qui finissent la saison en trombe. Mais pour d’autres, le scénario n’est pas aussi idyllique.

C’est le cas de leur compatriote de la génération 2005 Pacôme Dadiet (2,03 m, 19 ans) qui est loin de vivre une saison rookie idéale du côté de New-York. Sélectionné en n°25 par les Knicks, il est tout simplement après cinq mois de compétition le rookie du premier tour avec… le moins de minutes disputées (100 au total). Seuls Nikola Topic (n°12) et DaRon Holmes II (n°22) font pire avec 0 minute, mais ces derniers souffrent de lourdes blessures qui ont mis fin à leur saison avant même qu’elle ne commence.

En tout, Dadiet n’a disputé que 16 matchs en NBA cette saison, pour 6 petites minutes de moyenne. La grande majorité ont eu lieu en tout début de saison, quand il faisait encore partie de la rotation au vu des blessures dans l’effectif. L’ex-parisien avait notamment joué 13 minutes et marqué son premier panier lors de l’opening night à Boston. Une parenthèse enchantée qui n’a pas duré. Sur toute l’année 2025, l’ailier shooteur n’a pris part qu’à 4 matchs pour… 18 minutes au total. Une blessure au pied l’a écarté des parquets pendant trois semaines entre janvier et février. Le reste du temps, il a fait ses gammes en G-League.

Depuis décembre, celui qui est courtisé par la fédération ivoirienne a joué 20 matchs dans l’antichambre de la NBA. Avec les Westchester Knicks, il joue 33 minutes en moyenne pour 13,3 points à 40,9% aux tirs (dont 28,1% à 3-points), 5,8 rebonds et 2,4 passes décisives. Son équipe – qui a remporté le Winter Showcase en décembre – est troisième de l’Est, et devrait sauf surprise jouer les playoffs de G-League en avril. L’occasion d’engranger encore un peu plus d’expérience, en espérant d’ici là être appelé en NBA pour gratter des minutes. Ce qui n’en prend pas le chemin pour l’instant. Alors que les fans ne demandent qu’à voir jouer leur seul rookie du premier tour, les Knicks ont complètement fermé leur rotation.

Pacome Dadiet took advantage of more minutes and extra usage in his G-league debut with @wcknicks , showcasing his ability to catch and shoot, create his own shot, and playmake for others.

Ce qui un grand classique du coach Tom Thibodeau. Ce dernier a montré ces dernières années que faire jouer ses rookies n’était pas sa priorité. En 2022, Trevor Keels (n°42) n’avait joué que trois petits matchs. En 2021, Miles McBride (n°36) et Jericho Sims (n°58) sont apparus une quarantaine de fois avec seulement 10 minutes de moyenne. Et tous étaient plus âgés que Dadiet à leur Draft. La patience est donc de mise pour lui. Thibodeau n’a jamais livré de traditionnel grand discours pour encenser son rookie français, se limitant à dire qu’il travaillait dur et devait profiter d’avoir du temps de jeu en G-league. Les Knicks sont surtout concentrés sur leurs rotation de 7 à 8 joueurs vétérans qui sont en train de mener l’équipe vers un podium à l’Est.

Pour Dadiet, il faudra attendre la saison prochaine voire celle d’après pour être pleinement intégré à la rotation. McBride, sixième homme de l’équipe cette année, a attendu sa troisième saison pour qu’on lui fasse pleinement confiance. Les autres jeunes comme Sims, Keels ou Obi Toppin ont été transférés ou coupés. Cette année rookie aura donc été une saison de transition entre sa carrière en Europe et celle aux États-Unis. Une transition au prix fort, étant donné la ristourne salariale à laquelle il a consenti pour se faire drafter par les Knicks… « Je suis polyvalent, je peux apporter une énergie de rookie, récupérer des rebonds, courir en transition et mettre mes tirs » expliquait le soir de la Draft celui qui tournait à 33,1% à 3-points toutes compétitions confondues l’année dernière. Il devrait maintenant connaître l’aventure des playoffs depuis le banc.

Tom Thibodeau on Knicks 2024 first round draft pick Pacome Dadiet being sent to the G League for assignment:

“It’s situational. Opportunity to get some playing time, so take advantage of it that way. The beauty of it is we both practice in the same building, so we’ll try to take… pic.twitter.com/UBOQvErTBF

— Ben Oppenheimer (@BenOpp92801) December 1, 2024