Ayant « surpassé les attentes », Pacôme Dadiet est responsabilisé dès ses débuts aux Knicks

Pour le média SNY, le célèbre journaliste, Ian Begley, s’est laissé aller à « dix prédictions osées » pour la saison NBA. L’une d’entre elles concernait Pacôme Dadiet (2,03 m, 19 ans) : étant donné qu’il a « surpassé les attentes en présaison », le rookie français « va obtenir des responsabilités chez les Knicks » écrit notre confrère.

L’affirmation s’est confirmée dès le premier match de la saison. Évidemment, Pacôme Dadiet a disputé une majorité de ses 13 minutes dans le garbage-time à Boston (109-132), mais il a tout de même été envoyé au feu dès le deuxième quart-temps par Tom Thibodeau au cours d’une séquence de 5 minutes. L’ancien ailier de Paris et Ulm en a profité pour inscrire son tout premier panier en NBA (sur trois tentatives) et s’est offert, petite coquetterie inutile, le meilleur +/- de New York (+10).