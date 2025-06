Officiel : Francesco Tabellini nommé entraîneur du Paris Basketball

Francesco Tabellini est le nouveau visage du Paris Basketball, comme prévu. Le club de la capitale a officialisé ce lundi 30 juin l’arrivée de l’entraîneur italien au poste de coach principal pour les deux prochaines saisons. Il succède à Tiago Splitter, parti rejoindre la NBA, et aura pour mission de maintenir l’identité de jeu rapide et défensive du champion de France 2025.

Un profil jeune et ambitieux pour l’EuroLeague

À 41 ans, Francesco Tabellini n’a pas encore dirigé en EuroLeague, mais son profil a séduit la direction du Paris Basketball. Passé par Trévise en tant qu’assistant, il a lancé sa carrière d’entraîneur principal en 2022 à Prague avant d’exploser à Nymburk. En deux saisons à la tête du club tchèque, il a été sacré deux fois champion national, disputé les quarts de finale de la Ligue des Champions (BCL), et été élu deux fois entraîneur de l’Année.

Dans un communiqué, le président du Paris Basketball David Kahn justifie ce choix : « Francesco Tabellini a prouvé ces dernières saisons, en République tchèque et en BCL, qu’il est capable de préserver – voire d’améliorer – notre identité de jeu. Ses équipes sont dures en défense, jouent avec un rythme élevé en attaque, et gagnent plus souvent qu’on ne l’attend. Il est exigeant et intense. »

Continuité de style et vision partagée

Arrivé dans un club en pleine ascension, Francesco Tabellini a clairement affiché sa volonté de rester fidèle à l’ADN parisien : « J’ai toujours cru qu’un jour, j’aurais la chance d’entraîner en EuroLeague. […] Avec ce club, je ressens une totale convergence de vision. Et je crois sincèrement qu’il n’y a rien de plus puissant qu’une vision partagée. »

Ce style basé sur l’intensité défensive et le jeu en transition a déjà permis à Paris de remporter la Coupe de France et la Betclic ELITE la saison dernière. Tabellini arrive avec un staff partiellement reconduit, notamment Julius Thomas, promu entraîneur associé après deux années passées comme assistant auprès de Tuomas Iisalo puis de Tiago Splitter.

Un été charnière pour reconstruire l’effectif

Le nouvel entraîneur italien hérite cependant d’un effectif en reconstruction. Plusieurs cadres ont quitté le club cet été, dont T.J. Shorts (Panathinaïkos), Tyson Ward (Olympiakos), Mikael Jantunen (Fenerbahçe ?) et Kevarrious Hayes (Monaco). Une nouvelle phase de recrutement s’annonce donc cruciale pour permettre au Paris Basketball de rester compétitif en EuroLeague et sur la scène nationale. Quatre recrues sont déjà prévues alors que la prolongation de Nadir Hifi doit être finalisée dans la soirée, ou ce mardi.