Joël Ayayi et Jeremy Morgan, deux anciens de la JL Bourg, rejoignent le Paris Basketball

Joël Ayayi continue son ascension. Auteur d’une très belle saison 2024-2025 avec la JL Bourg, l’arrière français s’est engagé avec le Paris Basketball selon L’Équipe, ce que nous sommes en mesure de confirmer. Il retrouve ainsi l’Île-de-France, un an après son passage à Nanterre. L’international français sera rejoint dans la capitale par Jeremy Morgan, autre ancien de Bourg, qui arrive de l’Hapoël Jérusalem.

Ayayi, un renfort d’expérience et de polyvalence

Passé par Gonzaga en NCAA puis brièvement par la NBA, Joël Ayayi (1,93 m, 25 ans) s’est pleinement relancé depuis son retour en Europe. Après un passage remarqué à Nanterre, il s’est imposé comme l’un des leaders de la JL Bourg cette saison. Avec des moyennes de 9,5 points, 5 rebonds et 3,8 passes décisives en Betclic ELITE et 7,2 points, 3,9 rebonds, 3,6 passes en EuroCup, l’arrière a confirmé son potentiel à deux niveaux.

PROFIL JOUEUR Joël AYAYI Poste(s): Meneur/Arrière Taille: 193 cm Âge: 25 ans (05/03/2000) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 9,5 #69 REB 5 #22 PD 3,8 #21

Surtout, Ayayi a brillé en playoffs… face au Paris Basketball, avec 10 points, 6 rebonds et 6 passes de moyenne sur la série. Après l’élimination, il a longuement discuté avec David Kahn au bord du parquet d’Ékinox. Son profil complet et sa capacité à défendre plusieurs postes en font un complément idéal à Nadir Hifi sur les lignes arrières. Ces dernières semaines, il avait été courtisé par deux autres clubs d’EuroLeague, au moins, à savoir l’ASVEL et Valence, mais c’est finalement à Paris qu’il va poursuivre sa carrière.

Jeremy Morgan, un retour en France pour un ancien cadre de Bourg

Tout juste sorti d’une saison solide à l’Hapoël Jérusalem – avec une finale du championnat israélien à la clé – Jeremy Morgan (1,98 m, 30 ans) fait son retour dans l’Hexagone. L’ailier américain, qui a brillé sous les ordres de Tuomas Iisalo à Bonn puis à Bourg-en-Bresse, a connu une année en demi-teinte, ralentie par une blessure à la cheville. En EuroCup, il tournait à 6,5 points, 2,8 rebonds et 1,8 passe décisive en 19 matchs.

À Paris, il retrouvera une philosophie qu’il connaît bien et s’intégrera dans un collectif ambitieux qui vise désormais l’EuroLeague. Son profil de shooteur-défenseur devrait parfaitement s’intégrer à la rotation extérieure parisienne, en remplacement de Tyson Ward.

PROFIL JOUEUR Jeremy MORGAN Poste(s): Ailier Taille: 198 cm Âge: 30 ans (08/05/1995) Nationalités: Stats 2024-2025 / EuroCup PTS 6,5 #157 REB 2,8 #133 PD 1,8 #89

Lors de son retour à Ékinox en janvier avec l’Hapoël Jérusalem, il avait pourtant exprimé son envie, auprès des dirigeants de la JL Bourg, de revenir dans l’Ain. Les discussions ont duré de longues semaines, près de deux mois en réalité, avant que Morgan ne se rétracte, à l’image de la prolongation longtemps envisayée d’Ayayi à la JL.

Avec les arrivées d’Ayayi, Morgan, mais aussi d’Amath M’Baye et d’Allan Dokossi à l’intérieur, le Paris Basketball renouvèle largement son effectif après avoir glané le titre de champion de France 2025. Ce beau petit monde retrouvera donc Nadir Hifi mais aussi Sebastian Herrera, Léopold Cavalière, Yakuba Ouattara et le nouveau coach Francesco Tabellini.