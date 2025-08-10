Deux recrues à La Roche Vendée : L’internationale ivoirienne Laëtitia Sahie débarque et Pauline Neau passe professionnelle

Après avoir annoncé les arrivées des américaines Stella Johnson et Juicy Landrum, La Roche Vendée Basket Club (RVBC) densifie cette fois-ci son secteur intérieur pour la saison 2025-2026. Le club a officialisé ce samedi 9 août la signature de Laëtitia Sahie (1,90 m, 24 ans). L’internationale ivoirienne sort d’une saison de haut niveau à titre indiviuel avec Le Havre en Ligue Féminine 2, où elle a tourné à 13,5 points, 10,4 rebonds et 2,6 passes décisives de moyenne.

🐯 Laëtitia Sahie, intérieure ivoirienne en provenance du STB Le Havre, est Yonnaise, bienvenue ! 🌟 ▪️ 24 ans – Poste 4

▪️ 1m90

📊 13,5 points – 10,4 rebonds – 2,3 contres de moyenne en LF2 📃 + d'informations sur Laëtitia ⬇️https://t.co/RPzEdhE4rl pic.twitter.com/eXYvgsrsvf — La Roche Vendée Basket Club (@larochevendee) August 9, 2025

La saison prochaine, apportera verticalité et mobilité dans la raquette yonnaise, en parfaite complémentarité avec Sarah Ousfar et Rita Igbokwe.

Pauline Neau intègre l’équipe première

Outre l’arrivée de Laëtitia Sahie, le club a annoncé également l’intégration de la jeune meneuse Pauline Neau (1,78m, 17 ans) au sein de l’équipe professionnelle. Récemment médaillée d’argent au Festival Olympique de la Jeunesse Européenne, Pauline Neau fera pleinement partie du groupe professionnel pour la saison 2025-2026.