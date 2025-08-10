Recherche
LBWL

Deux recrues à La Roche Vendée : L’internationale ivoirienne Laëtitia Sahie débarque et Pauline Neau passe professionnelle

La Boulangère WonderLigue - La Roche Vendée a officialisé ce samedi la signature de Laëtitia Sahie. L'internationale ivoirienne arrive en provenance du Havre. Le club vendéen a également officialisé l'intégration au sein du groupe professionnel de la jeune meneuse Pauline Neau.
00h00
Résumé
Deux recrues à La Roche Vendée : L’internationale ivoirienne Laëtitia Sahie débarque et Pauline Neau passe professionnelle
Crédit photo : FIBA

Après avoir annoncé les arrivées des américaines Stella Johnson et Juicy Landrum, La Roche Vendée Basket Club (RVBC) densifie cette fois-ci son secteur intérieur pour la saison 2025-2026. Le club a officialisé ce samedi 9 août la signature de Laëtitia Sahie (1,90 m, 24 ans). L’internationale ivoirienne sort d’une saison de haut niveau à titre indiviuel avec Le Havre en Ligue Féminine 2, où elle a tourné à 13,5 points, 10,4 rebonds et 2,6 passes décisives de moyenne.

La saison prochaine, apportera verticalité et mobilité dans la raquette yonnaise, en parfaite complémentarité avec Sarah Ousfar et Rita Igbokwe.

Pauline Neau intègre l’équipe première

Outre l’arrivée de Laëtitia Sahie, le club a annoncé également l’intégration de la jeune meneuse Pauline Neau (1,78m, 17 ans) au sein de l’équipe professionnelle. Récemment médaillée d’argent au Festival Olympique de la Jeunesse Européenne, Pauline Neau fera pleinement partie du groupe professionnel pour la saison 2025-2026.

Dimitri VOITURIN
Dimitri Voiturin est passionné de sport, de musique et de cinéma. Sur BeBasket, il partage sa vision du basket avec sensibilité et sincérité. À travers ses mots, il raconte le jeu comme un moyen d’évasion, toujours avec le souci de transmettre une émotion. Il a également participé au relais de la flamme olympique lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, un honneur raconté sur BeBasket. Après avoir pratiqué le basket fauteuil pendant quelques années, il partage aussi sa passion pour cette discipline et prône ainsi l'inclusion dans le sport.
