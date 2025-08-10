Point de chute trouvé pour Brandon Jefferson, qui va partir en Grèce

Le turnover des Américains de la JL Bourg est désormais conclu. Mis à part Adrian Nelson qui reste (mais qui s’est gravement blessé), les quatre autres de la saison 2024/25 sont partis, à commencer par les leaders Xavier Castaneda et Jordan Usher. Si tous ont déjà trouvé leur point de chute, ce n’était pas encore le cas de Brandon Jefferson (1,73 m, 33 ans). Le départ du deuxième meneur de l’équipe avait été annoncé à la mi-juin. Deux mois plus tard, c’est le club grec de l’AS Karditsas qui annonce son arrivée au sein des « bleu et blanc », cinquièmes de la « Stoiximan GBL » (première division grecque) la saison dernière, et éliminés au premier tour des playoffs. Il vient compléter leur recrutement.

(Très) grand joueur du championnat français du côté d’Orléans, Strasbourg puis Pau-Orthez (environ 17 points à 40% à 3-points, et 5 passes décisives de moyenne), vrai shooteur doté d’un excellent handle et d’une capacité à distribuer le ballon avec précision, Brandon Jefferson fut moins en vue lors de sa dernière apparition dans l’Hexagone. Arrivé en milieu de saison à la JL Bourg, il était en retrait dans la hiérarchie.

Retrouver des sensations ?

Avec 7,4 points et 3,0 passes décisives de moyenne en 22 minutes, il était bien loin de ses anciens standards. C’est surtout à ses pourcentages aux tirs (37,4% dont 34,2% à 3-points, et encore pire en EuroCup) qu’on voit à quel point il était rouillé par huit mois sans basket depuis son départ de Sassari. En fin de saison régulière et en playoffs, il a tout de même redressé la barre pour pallier la blessure de Castaneda, et a été reconverti titulaire.

PROFIL JOUEUR Brandon JEFFERSON Poste(s): Meneur Taille: 173 cm Âge: 33 ans (25/11/1991) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 7 #131 REB 1,1 #200 PD 3,1 #37

Le natif du Texas va donc logiquement descendre d’un échelon en partant pour la Grèce, où un rôle plus important l’attend. Un renfort nécessaire pour l’AS Karditsas, qui va jouer la première coupe d’Europe de son histoire, la BCL. Ces derniers souhaitent à Jefferson « santé, force et succès au sein de notre équipe. » Ce sera le 11e club professionnel et le 7e pays en carrière de celui qui a récemment été nommé dans le Hall of Fame de son ancienne conférence de NCAA (Division 2), avec les Metro State Roadrunners. Un parcours finalement remarquable pour “BJ”, depuis ces débuts loin des radars des recruteurs.