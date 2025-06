« Un super événement ! » : Luka Karabatic et les organisateurs des HOMKiA All-Star Games ravis pour le dernier match à Beauséjour

“C’était une belle fête du basket”, sourit le président des Sables Vendée Basket et de l’entreprise HOMKiA Nikolas Seferiadis, après le Match des étoiles entre joueurs de Pro B et de NM1. La rencontre a consacré ceux de NM1 (116-101) au terme d’une journée entière de basket avec les HOMKiA All-Star Games.

Le public vendéen était bouillant dans la salle Beauséjour des Sables-d’Olonne, une enceinte qui laissera sa place à l’Arena dès la rentrée. “C’était un super événement pour la dernière dans la salle Beauséjour”, assure le président. “C’est forcément un petit pincement au cœur que de quitter ces lieux, mais les HOMKiA All-Star Games étaient la plus belle des manières de refermer ce chapitre”, avoue-t-il, déjà nostalgique.

« Le basket se vit tellement différemment sur ce genre d’événement »

Nikolas Seferiadis a savouré la soirée au premier rang, aux côtés d’une légende du sport français : Luka Karabatic, champion olympique à Tokyo, double champion du monde, double champion d’Europe avec l’Équipe de France de handball, et ambassadeur de HOMKiA. Se définissant comme “fan de sport en général, mais de basket tout particulièrement”, Luka Karabatic affichait un large sourire tout au long de la rencontre, mais aussi durant le concours de dunks dont il était le président du jury. “J’ai l’habitude de regarder beaucoup de matchs à la télé, mais le basket se vit tellement différemment sur ce genre d’événement, dans une salle comme celle-ci”, confie-t-il à la mi-temps. “On voit vraiment la vitesse des joueurs, c’est vraiment cool. Je bosse avec HOMKiA depuis des années. C’est une marque française très investie dans le sport, je suis content d’être à leurs côtés pour les soutenir dans leurs actions, et d’avoir pu assister à ce super événement”.

En plus d’avoir “échangé nos points de vue avec plusieurs joueurs”, le joueur du Paris Saint-Germain a constaté “beaucoup de similitudes entre le hand et le basket. C’est évidemment un sport de salle, mais avec beaucoup de déplacements, beaucoup de petits pas, et beaucoup de ressemblances en défense, même si les contacts sont plus importants en handball”, analyse-t-il, “épaté par l’intensité et le niveau des gars sur le terrain, surtout pour un All-Star Game”. Le président des SVB abonde : “Les joueurs ont répondu présents avec brio. Tout le monde était heureux, le public était ravi, on a passé un super moment”.

Un public que Jamil Rouissi, speaker de Levallois et Rueil, était chargé d’animer. “Cela n’est jamais facile de mobiliser les gens après une longue saison”, avoue-t-il, la voix fatiguée mais presque intacte après sept heures à haranguer la foule. “Les gens ont souvent besoin de couper pendant l’été, mais je voulais faire passer des émotions en impliquant tout le monde. Cela doit se sentir dans la voix, pour impulser toujours plus l’ambiance des spectateurs, qui n’attendaient que de participer !” De ses trois concours et deux rencontres animées, Jamil retient “Que du positif ! Je suis content de voir des partenaires qui s’investissent dans notre sport. Le président du club et de HOMKiA aime ce sport, il ne ferait pas tout ça si ça n’était pas le cas. Le projet a beaucoup d’avenir, notamment avec le changement de salle, car la vision des joueurs ne sera plus la même”, prévient-il.

« La fête sera encore plus belle » à l’Arena

En effet, les Sables inaugureront leur nouvel écrin, l’Arena Les Sables-d’Olonne, à la rentrée, “un outil qui changera beaucoup de choses pour les prochaines éditions. On a des idées pour rendre l’événement toujours meilleur, plus original année après année, mais on aura surtout l’outil pour”, présente le président du club Nikolas Seferiadis. “Que ce soit en capacité d’accueil, avec 3 600 places ; mais aussi en possibilités d’animations annexes au terrain. On n’est pas la NBA, mais peut-être qu’on nommera aussi des joueurs qui devront constituer leur équipe à l’image de la Team LeBron ou Team Giannis. La fête sera encore plus belle”, se projette l’initiateur de l’événement.

En plus de permettre aux joueurs de rentrer une dernière fois en communion avec les spectateurs, les All-Star Games sont aussi l’opportunité de réunir “des partenaires, qui sont ou deviennent ceux du club par la suite. C’est aussi une belle manière d’établir des relations pour continuer de grandir, car qui dit nouvelle salle dit aussi nouvelles ambitions pour le club. On se constitue une belle équipe avec des joueurs référents comme Louis Prolhac (1,77 m, 33 ans), des jeunes talents comme Saian Aricique (1,96 m, 21 ans), et des arrivées de grands joueurs comme Quentin Ruel (2,02 m, 25 ans) ; tous les trois présents au All-Star Game. On espère que la mayonnaise prendra. De nouveaux partenaires solides arrivent, pour nous permettre de viser la montée ‘safe’ : pour ne pas redescendre directement. Il faut assurer financièrement. On n’a rien sans rien, et aux SVB, on se bouge, on avance (sourire)”, conclut le président, ravi du “succès renouvelé des ASG”.