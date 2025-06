La sélection de NM1 surclasse celle de Pro B (116-101) aux HOMKiA All-Star Games !

C’était l’affiche de la journée des HOMKiA All-Star Games ! Le match des Etoiles opposait une sélection de joueurs de Pro B, dont le champion avec Boulazac Hugo Robineau (1,93 m, 25 ans), à une sélection de joueurs de NM1, qui a fini par avoir le dernier mot sur l’équipe de la division du dessus sans trop d’inquiétudes : 116-101 !

La rencontre a démarré avec un entre-deux donné par une légende du sport français, Luka Karabatic, multi-médaillé avec l’Equipe de France de Handball. Puis les joueurs ont entamé le match tambours battants, avec une défense pleinement investie des deux côtés pour un match de All-Star, alors que peu de joueurs ont d’automatismes entre eux. Offensivement, le premier quart-temps est spectaculaire : Fabien Damase (1,99 m, 23 ans) ne rate presque rien pour la Pro B ; mais ce sont les Vendéens de l’étape qui se montrent ! Louis Prolhac réalise un 3/3 à 3-points, quand son nouveau coéquipier aux Sables Vendée Quentin Ruel s’élève au-dessus de la défense pour claquer un dunk. La sélection de NM1 prend plus de dix points d’avance après 10 minutes : 34-23.

Au moins 10 points d’avance pour la NM1

Cette domination n’est en rien passagère : le rythme ne ralentit pas côté NM1. Les tirs rentrent de près comme de loin, les rebonds sont en leur faveur, et ce malgré un effectif sous-dimensionné face aux 2,17 mètres de Tomas Urbonas : l’écart se creuse sans que la Pro B ne parvienne à réajuster quoi que ce soit. Les ballons ne sont pas assurés, manquent leur destinataire, ou tapent l’arceau sans rentrer : le deuxième quart-temps tourne au vinaigre pour l’équipe de Pro B coachée par Marc Namura, menée 66-42 à la mi-temps.

La longue pause permise par le concours de dunks était nécessaire pour stopper l’hémorragie. Dans l’élan des jeunes Davi Davis (2,03 m, 19 ans) et Fabien Damase, les joueurs de Pro B tentent de refaire peu à peu leur retard, mais les ballons mal assurés n’ont pas encore disparu et les pertes de balles perdurent. La sélection de NM1 surfe sur sa confiance, et garde 20 points d’avance à 10 minutes de la fin du match (93-73) puis toujours plus de 10 points dans le dernier quart-temps. Score final : 116-101, avec des joueurs de NM1 étincelants, déterminés à montrer qu’ils peuvent rivaliser – au moins le temps d’un match – avec l’intensité de la Pro B. Constant dans les duels tout au long de la rencontre, Alexis Thomas (2,08 m, 30 ans) est nommé MVP de la rencontre.