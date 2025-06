Paul Mbiya choisit Kansas et rejoint l’un des programmes les plus prestigieux de NCAA

Paul Mbiya, pivot de 2,11 m passé par le centre de formation de l’ASVEL, évoluera bien aux États-Unis la saison prochaine, mais pas à North Carolina State comme initialement annoncé. Le natif de Kinshasa s’est engagé avec Kansas, programme historique de NCAA, pour la saison 2025-2026.

Un choix de prestige pour le jeune pivot de l’ASVEL

Annoncé à North Carolina State, Paul Mbiya a finalement pris la direction de Kansas, l’une des universités les plus réputées du basket universitaire américain. En rejoignant les Jayhawks, l’intérieur de 19 ans change de dimension, intégrant une institution qui compte 28 participations consécutives au tournoi NCAA et plus de 2 300 victoires en Division I.

Repéré grâce à ses performances solides avec l’équipe Espoirs de l’ASVEL, Mbiya a signé un accord financier avec l’université de Kansas, comme l’a annoncé le coach Bill Self. « Paul est grand, c’est un vrai 6 pieds 11 (2,11 m) avec une envergure de 2,33 m. Il colle parfaitement à notre style de jeu. C’est un joueur d’impact immédiat, » a commenté le technicien dans le communiqué de presse officiel du programme.

Des statistiques prometteuses avec les Espoirs de l’ASVEL

Lors de la saison 2024-2025, Paul Mbiya a compilé 15,3 points, 11,7 rebonds et 3 contres de moyenne en 23 matchs d’Espoirs ELITE. Il a également fait trois apparitions avec l’équipe professionnelle en Betclic ELITE, où il a logiquement eu un temps de jeu limité (0,3 point et 0,7 rebond en 3 matchs). Il a connu une plus belle contribution lors de ses six entrées en EuroLeague, notamment contre l’ALBA Berlin.

Passé auparavant par la NBA Academy Africa, il avait déjà été repéré à l’international en 2022 lors de sa sélection au Basketball Without Borders, événement réunissant les meilleurs jeunes du continent africain.

Il prend la place laissée vacante par Brice Dessert

Avec ce choix, Paul Mbiya prend la place dans la raquette que certains imaginaient pour un autre intérieur français : Brice Dessert (2,12 m, 22 ans), un temps annoncé à Kansas, ne rejoindra finalement pas le programme. C’est donc le jeune pivot congolais qui formera un duo imposant avec Flory Bidunga sous le maillot bleu des Jayhawks.