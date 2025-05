Paul Mbiya quitte l’ASVEL pour succéder à Mohamed Diarra à North Carolina State

Il fait lui aussi partie de l’exode des prospects du championnat de France vers la NCAA. Mais contrairement aux autres, son départ était déjà anticipé et préparé depuis plusieurs mois. Après plusieurs visites et avoir attiré beaucoup d’universités, le pivot congolais de l’ASVEL Paul Mbiya (2,11 m, 20 ans) a fait son choix en s’engageant pour le Wolfpack de North Carolina State. Une université bien connue pour avoir accueilli Mohamed Diarra (2,07 m, 25 ans) pendant un an, et être allée jusqu’au Final Four de NCAA en 2023/24 dans une épopée extraordinaire. C’est en tout cas ce qu’a annoncé le bien renseigné insider Jon Chepkevich pour Draft Express. Avant que l’université annonce elle-même la signature.

2005-born Congolese big man, Paul Mbiya, has committed to NC State, I’m told. The NBA Academy Africa product has developed w/ ASVEL the past two years. 14.9 PTS, 11.3 REB, 3.1 BLK w/ a 68.2 eFG% in Espoirs this season. Elite physical tools at 6’11” 260 lbs. w/ a 7’7+ wingspan. pic.twitter.com/fuUBYQ7xt4 — Jon Chepkevich (@JonChep) May 2, 2025

Le début d’une belle histoire ?

Pour sa deuxième saison dans le centre de formation de l’ASVEL en provenance de la BAL, Mbiya a dominé le championnat Espoirs en étant le meilleur rebondeur et contreur. Il a cumulé 14,9 points à 68,5% aux tirs, 11,3 rebonds, 1,1 interception et 3,1 contres en 33 minutes de moyenne. Des chiffres impressionnants qui montrent sa présence dans la raquette. Ce qu’il n’a pas encore eu sa chance de montrer au niveau professionnel. Il n’a en effet joué que 9 petites minutes en Betclic Élite avec l’ASVEL. Et plus du double en EuroLeague (22), quand il fallait pallier les blessures de Joffrey Lauvergne (2,11 m, 33 ans). En bref, largement moins que les autres jeunes de la génération 2005 qui évoluent en France. Ce qui a forcément dû jouer dans sa décision de quitter le club pour rejoindre les États-Unis. Tout comme le probable haut salaire proposé par le biais du nouveau NIL (Name, Image and Likeness).

Ses tests physiques lors du Young Star Game, avec notamment une envergure mesurée à 2,37 m pour une taille de 2,11 m, ont attiré les regards. Mbiya était courtisé par de nombreuses facs, dont Syracuse, Texas Tech, Oregon ou encore Santa Clara. Son profil physique a le potentiel pour avoir un impact dans les jeunes raquettes de NCAA. Là où les pivots font souvent partie des meilleurs joueurs et ont des opportunités pour jouer au poste. Il devra cependant s’adapter au style de jeu à l’américaine, lui qui a commencé le basket il y a 5 ans. En début de semaine, il avait même porté son nom à la Draft NBA, pour se faire connaître des scouts du niveau au-dessus. Il va donc prochainement retirer son nom pour retenter sa chance la saison prochaine, avec une année d’expérience en NCAA dans les bagages.