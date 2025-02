Et si Paul Mbiya quittait l’ASVEL pour la NCAA ?

Alors que ses tests physiques ont fait sensation lors du Young Star Game, avec notamment une envergure mesurée de 2,37 m pour une taille de 2,11 m, Paul Mbiya (19 ans) va prochainement devoir prendre une décision importante pour son futur.

Arrivé à l’ASVEL en décembre 2023, après être resté bloqué pendant six mois à Kinshasa pour un problème de pivot, le jeune congolais domine déjà avec les Espoirs (14,9 points à 69%, 10,5 rebonds et 3,3 contres pour 22,8 d’évaluation), alors qu’il n’a démarré le basket qu’à l’âge de 15 ans.

Déjà entré à neuf reprises avec les pros, dont 16 minutes mardi en Coupe de France à Monaco (2 points, 4 rebonds, 2 interceptions et 1 contre), le Villeurbannais a notamment connu un soir de référence contre l’ALBA Berlin, en janvier, lorsqu’il avait joué le rôle de parfait facteur X avec 4 points, 5 rebonds et 2 contres en 10 minutes.

De quoi attirer l’attention d’universités américaines particulièrement huppées. Selon Joe Tipton, journaliste pour On3 Sports (l’un des médias de référence sur la NCAA), Paul Mbiya songe sérieusement à emprunter la route universitaire pour son futur proche. Ce qui pourrait contribuer à l’exposer encore plus grandement aux États-Unis en vue de son objectif NBA.

African center Paul Mbiya is considering the college route, per source.

The 6-11, 260-pound big man boasts a 7-4 wingspan. The soon-to-be 20-year-old has only been playing basketball for three years.

Originally from the Congo, Mbiya previously played with NBA Academy Africa… pic.twitter.com/uOv4IxNIjZ

— Joe Tipton (@TiptonEdits) February 24, 2025