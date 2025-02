Invisible, le choc Monaco – ASVEL revient à la Roca Team en Coupe de France

Pour l’AS Monaco et l’ASVEL, la reprise a été très précoce au sortir de la trêve internationale de février. Moins de 24 heures après le dernier match de l’équipe de France, auquel ont pris part plusieurs Monégasques (Okobo, Strazel, Cornelie) et Villeurbannais (Maledon, Sako), les deux formations d’EuroLeague se retrouvaient pour un quart de finale de Coupe de France ce mardi 25 février. Dans l’anonymat visuel le plus total (non-diffusion de dernière minute), hormis pour les 2 910 spectateurs de Gaston-Médecin, la Roca Team a de nouveau pris le meilleur sur l’ASVEL (83-70), comme dix jours plus tôt à la Leaders Cup.

Un 3e quart-temps dévastateur

Contrairement à l’explication au palais des sports Caen-la-Mer, il sera bien plus difficile de vous résumer ce nouveau choc entre les deux écuries sans l’avoir vu. À la lecture du play-by-play, on comprend cependant qu’une grande partie de la rencontre s’est jouée après la mi-temps. Dans le coup à la pause (46-46), l’ASVEL a complètement failli au retour des vestiaires, perdant le 3e quart-temps sur le score de 31 à 12. Semé à l’entrée du dernier quart-temps (77-58), Villeurbanne partait de beaucoup trop loin pour profiter du relâchement monégasque dans ces dix dernières minutes, avec seulement 6 points inscrits dont un seul panier.

Strazel enchaîne bien après les Bleus, pas Maledon

Avant cette décompression en fin de match qui n’a pas dû plaire à Vassilis Spanoulis, l’AS Monaco a pu compter sur un grand Jordan Loyd. Le natif d’Atlanta a fait preuve d’une incroyable justesse, avec 23 points à 6/10 aux tirs (8/9 aux LFs), ainsi que 6 passes décisives et 7 fautes provoquées pour un seul ballon perdu. Il a également été bien aidé par Mike James en début de seconde période, ainsi que Matthew Strazel, tout fraîchement revenu du rassemblement avec les Bleus. De Orléans sous le maillot bleu à Monaco avec l’uniforme de l’ASM en moins d’une journée, le combo-guard n’a pas pour autant manqué de punch offensif (18 points à 5/11 aux tirs, +24 de +/-), alors que son collègue tricolore Elie Okobo se serait blessé après 2 minutes de jeu.

Toujours un peu juste au niveau de la densité physique face à Monaco, en plus renforcé par la première de Daniel Theis (6 points et 4 rebonds), l’ASVEL n’a pas pu s’appuyer sur le Théo Maledon du début de saison. Également encore avec les Bleus la veille, le Rouennais a manqué d’adresse aux tirs (13 points, à 1/6 à 3-points), comme toute son équipe en Principauté (7/29).

Ainsi, l’AS Monaco rejoint dans le dernier carré de la Coupe de France le Paris Basketball et la JL Bourg. Le dernier quart de finale se disputera ce mercredi 26 février, entre Le Mans et Cholet. Un choc entre le vainqueur de la Leaders Cup et le co-leader de Betclic ELITE qui devrait, lui, bien être diffusé (sur la chaine Youtube du MSB).