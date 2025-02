« C’est manquer de respect aux deux équipes » : Monaco – ASVEL programmé 22h après France – Bosnie

Alors qu’Élie Okobo pénétrait dans le vestiaire des Bleus lundi soir sur les coups de 23h30, Théo Maledon a checké le héros du soir, auteur du tir de la victoire face à la Bosnie-Herzégovine, d’un sourire en coin.

Peut-être que le meneur de l’ASVEL pensait déjà aux retrouvailles, dès ce mardi soir, dans deux camps séparés cette fois. Sur les coups de 19h30, l’AS Monaco reçoit l’ASVEL en quart de finale de la Coupe de France, en prélude d’une semaine à deux matchs EuroLeague.

« C’est dingue, ce n’est pas très pro »

« Je vais jouer », a glissé Élie Okobo à L’Équipe. « C’est dingue. Moins de 24 heures après ce match. Je ne sais pas qui a organisé ça, mais ce n’est pas très pro. Il faut protéger les joueurs, on veut les voir sur le terrain. »

Ils seront cinq coéquipiers de France – Bosnie à se retrouver adversaires 22 heures et 20 minutes après l’entre-deux de la soirée orléanaise : Elie Okobo, Matthew Strazel et Petr Cornelie côté Monaco, Théo Maledon et Neal Sako côté ASVEL. Pour la Roca Team, la préparation s’est même effectuée sans le coach Vassilis Spanoulis, qui coachait la Grèce (et Papagiannis) face aux Pays-Bas à Patras lundi soir (63-53), et la recrue Daniel Theis, revenue lundi matin de sa fenêtre avec l’Allemagne.

Spanoulis également retenu avec la Grèce

Du côté de l’ASVEL, qui tentera de plus exister face à la Roca Team qu’en demi-finale de Leaders Cup il y a dix jours (78-91), on indique que la décision concernant la présence de Théo Maledon et Neal Sako sera prise au dernier moment. Les deux hommes ont rallié la Principauté dans la matinée via un vol Paris – Nice.

« Nous irons défendre nos chances à Monaco, même si c’est incroyable d’avoir programmé ce match à une telle date », éructait Pierric Poupet la semaine dernière dans les colonnes du Progrès. « C’est manquer de respect aux deux équipes, puisque les internationaux joueront le lundi 24 à 21 heures à Orléans et devront être présents le mardi 25 au soir à Monaco. »

La rencontre sera diffusée gratuitement sur BFM Nice Côte d’Azur.