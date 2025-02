Écran noir pour Monaco – ASVEL en Coupe de France : le choc finalement non diffusé !

Ne cherchez pas, il sera impossible de visionner le quart de finale de Coupe de France entre l’AS Monaco et l’ASVEL ce mardi 25 février. Si le choc avait initialement droit au relative anonymat d’une déclinaison locale (BFM Nice Côte d’Azur) de la chaine d’information en continu, il n’en sera finalement rien. À une heure du coup d’envoi de la rencontre, la FFBB a annoncé que la partie ne serait pas diffusée.

Voilà qui ne va pas améliorer l’image du trophée Robert-Busnel, entre un calendrier alambiqué (des 1/8e et des quarts de finale joués en même temps) et un intérêt parfois modéré pour certaines équipes. La programmation de ce Monaco – ASVEL, 22 heures à peine après une rencontre de l’équipe de France à laquelle trois Monégasques et deux Villeurbannais ont pris part, a d’ailleurs été sévèrement critiquée.

Le dernier quart de finale de la compétition, opposant Le Mans à Cholet ce mercredi 26 février, devrait lui pouvoir être visible, sur la chaîne Youtube du MSB.