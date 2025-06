La WNBA annonce trois nouvelles franchises : Cleveland, Detroit et Philadelphie rejoignent la ligue

La WNBA poursuit son expansion spectaculaire avec l’annonce de trois nouvelles franchises qui porteront le nombre total d’équipes à 18 d’ici 2030. Cleveland, Detroit et Philadelphie ont été sélectionnées parmi de nombreuses candidatures, marquant une étape historique pour la ligue féminine.

— WNBA (@WNBA) June 30, 2025