Dennis Schroder vers Sacramento ? Les Kings en pole position pour le meneur allemand

Les négociations entre Dennis Schroder et les Detroit Pistons semblent dans l’impasse. Malgré les déclarations d’intention des deux parties, le meneur allemand pourrait bien changer d’air pour la cinquième fois en deux saisons.

Un divorce qui se profile malgré les bonnes intentions

« Je veux rester à Detroit, c’est sûr », a déclaré Dennis Schroder lors d’un live récent. Mais l’international allemand a immédiatement tempéré ses propos : « Mais Detroit ne m’attend pas, ça je peux vous le dire. » Ces mots traduisent parfaitement les difficultés rencontrées dans les négociations entre le joueur de 31 ans et la franchise du Michigan.

Pourtant, le président des Pistons Trajan Langdon affichait encore récemment sa volonté de conserver le trio de vétérans composé de Malik Beasley, Tim Hardaway Jr. et Dennis Schroder. « On a clairement dit que nous étions intéressés, et eux aussi le sont envers nous. Mais les agents doivent faire leur travail pour leurs joueurs, sonder le marché, voir ce qu’il y a, et nous espérons parvenir à un accord pour les faire revenir », expliquait le dirigeant.

Cependant, Langdon préparait déjà le terrain en cas d’échec : « On doit aussi faire preuve de diligence, au cas où ils choisiraient une autre destination. On aimerait récupérer ces joueurs, mais on sera prêts à aller dans une autre direction, si nécessaire. »

Sacramento et Dallas à l’affût

Selon Marc Stein, « de nombreuses équipes » considèrent les Sacramento Kings comme le principal candidat pour attirer l’ancien joueur d’Atlanta. Les Californiens cherchent activement un remplaçant à De’Aaron Fox, échangé aux Spurs, et Schroder représenterait une solution d’expérience pour leur backcourt.

Sacramento Kings are frontrunners for Dennis Schroder. What’s your opinion on Schroder potentially joining the Kings? 👀 🇩🇪 pic.twitter.com/nj53lE0xIy — BasketNews (@BasketNews_com) June 25, 2025

Les Dallas Mavericks constituent également une option crédible. Shams Charania a identifié Dennis Schroder comme une « cible potentielle » pour les Texans, qui doivent composer avec l’absence prolongée de Kyrie Irving. La star des Mavs souffre d’une déchirure du ligament croisé antérieur et devrait manquer une grosse partie de la saison 2025-2026, si ce n’est l’intégralité.

Pour Schroder, qui a déjà porté les maillots de sept franchises différentes en quatre ans, dont trois lors de la seule saison dernière (Nets, Warriors et Pistons), ce nouveau déménagement confirmerait son statut de journeyman de la ligue.