Jordan Robertson quitte Loon-Plage et rejoint le STB Le Havre

Le STB Le Havre continue de structurer son effectif pour la prochaine saison de Nationale 1. Le club normand a officialisé ce week-end l’arrivée de Jordan Robertson, arrière américain (1,98 m, 29 ans) qui évoluait à Loon-Plage depuis deux saisons.

Un profil expérimenté et déjà bien connu en NM1

Originaire du New Jersey aux États-Unis, passé par Colgate University (NCAA) à Hamilton dans l’État de New York, Jordan Robertson a débuté sa carrière professionnelle en Géorgie, au BC Titebi (15,2 points de moyenne), avant de découvrir le championnat portugais avec Ovarense (13 points/match). Arrivé en France en 2023, il s’est rapidement imposé comme l’un des meilleurs scoreurs de Loon-Plage. Après une première saison à 13,5 points de moyenne, il a confirmé en 2024-2025 avec des statistiques solides : 15,0 points, 2,6 rebonds et 2,2 passes décisives en 40 matchs disputés.

« C’est un joueur complet qui amènera une belle expérience à notre équipe car il connait parfaitement le championnat de NM1. Il va nous apporter son scoring », a commenté Lauriane Dolt, coach du STB, dans le communiqué officiel du club.

Avec son adresse extérieure et sa capacité à faire des différences balle en main, Jordan Robertson devrait rapidement devenir une pièce importante de l’effectif havrais.

PROFIL JOUEUR Jordan ROBERTSON Poste(s): Arrière Taille: 198 cm Âge: 29 ans (22/03/1996) Nationalités: Stats 2024-2025 / NM1 PTS 15 #13 REB 2,6 #205 PD 2,2 #122

Le STB Le Havre vise plus haut

En recrutant un joueur solide et expérimenté sur le circuit NM1, le STB affiche ses ambitions pour la saison à venir. Le club, qui vise une montée en ELITE 2, pourra s’appuyer sur un arrière percutant, adroit et régulier.

L’arrivée de Robertson pourrait bien s’inscrire dans une stratégie plus large de renforcement du secteur extérieur, avec les signatures de Theo Rey ou encore la prolongation de Steven Cayol.

