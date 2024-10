Rudy Gobert prolonge l’aventure avec Minnesota pour 3 ans en baissant son salaire

C’était une information attendue du côté de Minneapolis. Quelques minutes avant que les Timberwolves ne débutent officiellement leur saison face aux Lakers (103-110), l’annonce de la prolongation de contrat de Rudy Gobert (2,16 m, 32 ans) est tombée, dévoilée par le journaliste d’ESPN

Minnesota Timberwolves center Rudy Gobert has reached a three-year, $110 million contract extension, sources tell ESPN. T’Wolves and Gobert’s agent, Bouna Ndiaye, negotiated the new deal locking in the league-record four-time Defensive Player of the Year winner in Minnesota. pic.twitter.com/1FfVQnbJYa — Shams Charania (@ShamsCharania) October 23, 2024

« Une situation gagnant-gagnant »

Le pivot français a signé pour rester sous contrat jusqu’en 2028. Dans le détail, il a accepté d’abandonner son option joueur à 46,7 millions de dollars pour la saison 2025/26, afin de signer un nouveau contrat moins onéreux qui va soulager les finances de la franchise. Ces dernières sont encore plus serrées que d’habitude avec les nouvelles règles financières contraignantes (Apron Rules). Avec un accord à 110 millions de dollars sur trois ans (36,7 millions de moyenne par an), Gobert donne en effet de la flexibilité aux Timberwolves, qui ont déjà promis 245 millions sur cinq ans à leur superstar Anthony Edwards cet été, et doivent encore gérer les dossiers de Naz Reid et Julius Randle. En échange, les dirigeants lui ont accordé une option joueur pour la dernière année, et un bonus en cas de transfert (trade kicker).

« C’est une situation gagnant-gagnant », glisse l’ancien intérieur de Cholet Basket au micro d’Associated Press. « Il s’agissait de trouver un équilibre. Dès que je signe un contrat, j’essaye d’en aider à l’équipe et de me rendre compte que je suis béni de gagner autant. En venant d’où je viens, c’est incroyable, mais il faut savoir ne pas être trop gourmand et en laisser pour la compétitivité de l’équipe. C’est important. Je suis heureux à Minnesota, ma famille aussi et je veux gagner un titre ici. »

Une recette qui fonctionne

Après une saison réussie sur le plan individuel (quatrième trophée de DPOY) et collectif (56 victoires en saison régulière, finale de conférence en playoffs), le natif de Saint-Quentin a logiquement voulu prolonger l’aventure. Un désir réciproque du côté des Timberwolves, qui ont transféré Karl-Anthony Towns cet été, laissant Gobert véritable leader de la raquette. Dans les négociations, il aurait affirmé « sa confiance » dans la volonté des Timberwolves d’être des contenders, selon Shams Charania. Le quadruple défenseur de l’année s’assure ainsi trois années supplémentaires en NBA, portant ainsi son total à 15. Ainsi que des gains totaux à plus de 370 millions de dollars, ce qui en fait un des joueurs les mieux payés de l’histoire.