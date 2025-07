Ilias Kamardine ne pourra pas se présenter à la Draft NBA 2026, même après son passage en NCAA

Récemment engagé à l’université d’Ole Miss, Ilias Kamardine (1,93 m, 21 ans) ne pourra pas se présenter à la Draft NBA 2026. Né en 2003, le combo guard était automatiquement éligible pour la Draft 2025. Or, la NBA a précisé dans un mémo transmis à la NBPA (National Basketball Players Association) que les internationaux auto-éligibles qui intègrent la NCAA cette année ne seront pas éligibles à la Draft l’année suivante.

NEWS: International players who were autoeligible for the 2025 NBA Draft and chose to go to the NCAA will be ineligible for selection in the 2026 draft class, per a memo delivered from the NBA to the players' association.

Affects players such as Ilias Kamardine, Sananda Fru

— Nick Kalinowski (@kalidrafts) July 2, 2025