Robin Pluvy, le pari de Toulouse pour tenir la mène avec Dennis Ona Embo

Toulouse enchaîne les annonces pour son recrutement 2025. Le Stade Toulousain vient d’annoncer la prolongation de Dennis Ona Embo, et le recrutement de Robin Pluvy et de René-Charles Louis-Thérèse.

Dennis Ona Ombo veut confirmer chez les Toros

Arrivé en 2024, Dennis Ona Embo (1,78 m) s’est rapidement imposé comme un joueur majeur dans le collectif des Toros. Cette saison, il a pu tourner à 11,1 points, 2,4 rebonds et 4,5 passes décisives en 28 minutes de jeu. Des statistiques révélatrices de son impact offensif. Ce joueur, passé par Frontignan en Nationale 3, la Vogesia en Nationale 2 et Le Havre en Nationale 1 poursuit sa montée en puissance.

PROFIL JOUEUR Dennis ONA EMBO Poste(s): Meneur Taille: 178 cm Nationalités: Stats 2024-2025 / NM1 PTS 11,1 #79 REB 2,4 #222 PD 4,5 #21

Robin Pluvy, le pari jeune

Pour accompagner Dennis Ona Ombo sur les postes extérieurs, Toulouse pourra compter sur Robin Pluvy (1,80 m, 19 ans). Talent de la génération 2006 longtemps vu en jeunes à la Chorale de Roanne avec qui il a gagné la Coupe de France U17 en 2023, il avait rejoint Cholet Basket en 2024 après avoir participé à l’EuroBasket U18. Intéressant en Espoirs ÉLITE (12,2 points, 3,4 rebonds et 6,2 passes décisives en 28 rencontres), le fils de Laurent Pluvy est prêt à franchir un cap en intégrant un effectif sénior, sous les ordres d’un technicien ligérien qu’il connaît bien, l’ex-coach de Feurs Romain Tillon.

PROFIL JOUEUR Robin PLUVY Poste(s): Meneur Taille: 180 cm Âge: 19 ans (07/04/2006) Nationalités: Stats 2024-2025 / Espoirs ELITE PTS 12,2 #39 REB 3,4 #89 PD 6,2 #6

René-Charles Louis-Thérèse, renfort athlétique dans la raquette

Dernière annonce en date : l’officialisation de l’arrivée de René-Charles Louis-Thérèse (2,03 m, 20 ans). L’intérieur français arrive de BNXT League où il a disputé 36 matchs en 2024-2025 avec une ligne statistique intéressante : 9,8 points, 4,5 rebonds et 0,8 passe décisive de moyenne. Joueur longiligne et actif, l’ancien espoir de l’Elan béarnais viendra densifier le secteur intérieur et apporter sa mobilité dans le jeu de transition. Un vrai pari sur la progression pour Toulouse.