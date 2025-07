Un champion NBA rejoint le staff des Dallas Mavericks

Le destin réserve parfois des scénarios surprenants en NBA. Frank Vogel, 52 ans, finalise un accord pour devenir l’assistant principal de Jason Kidd chez les Dallas Mavericks, selon ESPN. Une situation qui inverse complètement les rôles entre les deux hommes, puisque Kidd était l’assistant de Vogel chez les Lakers entre 2019 et 2021, période durant laquelle ils avaient remporté ensemble le championnat NBA en 2020.

Frank Vogel is finalizing an agreement to join the Dallas Mavericks as a lead assistant coach under Jason Kidd, sources tell ESPN. The 2020 NBA championship-winning coach is a major addition to the Mavericks staff. pic.twitter.com/P6CtwgyGrX

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 2, 2025