Spencer Dinwiddie rejoint Charlotte, Dante Exum reste à Dallas

Spencer Dinwiddie a officiellement signé un contrat d’un an avec les Charlotte Hornets, quittant ainsi Dallas après une saison difficile. L’arrière vétéran rejoint une franchise en pleine reconstruction, où il apportera son expérience aux jeunes talents comme LaMelo Ball et Brandon Miller.

Free agent guard Spencer Dinwiddie has agreed to a one-year deal with the Charlotte Hornets, sources tell ESPN. Dinwiddie averaged 14.3 points and 6.2 assists as a starter for the Mavs a season ago and provides a reliable scorer, passer and leader for a young Hornets backcourt. pic.twitter.com/piYDtPQOxt — Shams Charania (@ShamsCharania) July 2, 2025

Un embouteillage préoccupant dans l’arrière-cour des Hornets

L’arrivée de Dinwiddie soulève des questions sur la gestion de l’effectif des Hornets. Avec LaMelo Ball comme meneur titulaire, la prolongation de Tre Mann, l’acquisition de Collin Sexton via un échange avec le Jazz, et la présence de Nick Smith Jr., Charlotte se retrouve avec cinq meneurs dans son effectif.

La situation devient encore plus complexe au poste d’arrière. Les Hornets ont drafté Kon Knueppel et Sion James, tout en récupérant Pat Connaughton dans un échange avec Milwaukee. Ajoutés à Josh Green, Josh Okogie et DaQuan Jeffries, cela porte potentiellement à dix le nombre de joueurs évoluant dans l’arrière-cour.

Cet embouteillage contraste avec la faiblesse sous le cercle, où seuls Mason Plumlee, Moussa Diabaté et le rookie Ryan Kalkbrenner forment la rotation des postes intérieurs. Des mouvements sont attendus dans les prochaines semaines pour rééquilibrer l’effectif.

Dante Exum fidèle aux Mavericks malgré les blessures

De leur côté, les Dallas Mavericks ont sécurisé la re-signature de Dante Exum pour un contrat d’un an. Cette décision intervient alors que Kyrie Irving sera absent plusieurs mois et que D’Angelo Russell a été recruté pour assurer l’intérim.

Free agent guard Dante Exum has agreed to a one-year deal to return to the Dallas Mavericks, sources tell ESPN. Exum considered two other contenders but returns to Dallas to share ball-handling duties to start the season with D'Angelo Russell. pic.twitter.com/3GZBxTgb8c — Shams Charania (@ShamsCharania) July 2, 2025

Exum, présent à Dallas depuis deux saisons, a montré sa valeur quand il était en forme. La saison passée, il tournait à 8,7 points, 2,8 passes et 1,7 rebond de moyenne en seulement 18 minutes par match. Lors de la campagne 2023-2024, il avait été un contributeur précieux, participant même aux rotations de fin de match lors de rencontres cruciales.

Malheureusement, sa saison 2024-2025 n’aura duré que 20 matchs à cause de ses pépins physiques récurrents. Malgré ces problèmes de santé, Dallas mise sur son intelligence de jeu, sa rigueur défensive et sa vision offensive pour enrichir sa rotation.