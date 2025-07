Un champion NBA débarque en Europe !

Après cinq saisons passées sous le maillot des Denver Nuggets et un titre de champion glané en 2023, Vlatko Cancar (1,98 m, 28 ans) fait son retour en Europe. L’ailier slovène a trouvé un accord avec l’Olimpia Milan pour un contrat de deux saisons, selon les informations de BasketNews qui a révélé les négociations entre les deux parties.

💥🇸🇮 Olimpia Milano is signing NBA forward Vlatko Cancar to a two-year contract, according to Eurohoops sources! pic.twitter.com/d1xwjYZX9K — Eurohoops (@Eurohoopsnet) July 3, 2025

Un champion NBA en quête de temps de jeu

Arrivé dans le Colorado en 2019 en provenance de Burgos en Espagne, deux ans après sa Draft, Vlatko Cancar aura marqué l’histoire des Nuggets en remportant le titre NBA en 2023. Cependant, l’international slovène n’a jamais vraiment trouvé sa place dans la rotation de l’équipe, relégué assez loin dans la hiérarchie d’une formation qui joue le titre.

Lors de la saison 2024-2025, Cancar n’a disputé que 13 matchs de saison régulière, compilant 1,8 point et 2,5 rebonds de moyenne. Sur l’ensemble de son passage NBA, il affiche des statistiques modestes avec 3 points et 2 rebonds de moyenne en 11 minutes de jeu par match.

Un nouveau défi en EuroLeague

Ailier délié capable de shooter de loin et de profiter du jeu rapide, Vlatko Cancar va découvrir l’EuroLeague avec Milan et retrouver d’anciens joueurs NBA comme Nico Mannion et Leandro Bolmaro, sous la direction d’Ettore Messina. Champion d’Europe en 2017 aux côtés de Luka Doncic et Goran Dragic, il va avoir beaucoup à prouver pour son retour en Europe, lui qui n’a plus vraiment joué de minutes consistantes depuis 2023.

L’Olimpia Milan poursuit ainsi son recrutement ambitieux après avoir déjà signé le garde Marko Guduric cet été. Le club italien devrait également s’attacher les services du meneur Lorenzo Brown pour compléter son effectif en vue de la prochaine saison d’EuroLeague.