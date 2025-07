15 joueurs espagnols convoqués par Sergio Scariolo pour l’EuroBasket, dont 8 champions d’Europe

Championne d’Europe en titre, l’Espagne a annoncé sa liste élargie de 15 joueurs pour préparer l’EuroBasket, la dernière grande compétition de Sergio Scariolo à la tête de la Roja, a confirmé le sélectionneur avant de dévoiler ses 15 noms retenus.

Auteur d’une excellente saison avec les Memphis Grizzlies, la nouvelle star du basket espagnol Santi Aldama (2,13 m, 24 ans) et le seul joueur NBA convoqué. Il tâchera de porter l’Espagne vers un doublé aux côtés de 8 champions d’Europe 2022 : Dario Brizuela, Lorenzo Brown, Alberto Diaz, Willy Hernangomez, Juancho Hernangomez, Xabi Lopez-Arostegui, Joel Parra et Jaime Pradilla.

Sergio Scariolo a choisi d’y greffer des joueurs expérimentés mais moins référencés en sélection : Alberto Abalde, Josep Puerto, Yankuba Sima et Santi Yusta ; alors que la Roja doit maintenant faire sans ses légendes Rudy Fernandez et Sergio Llull. Deux jeunes complètent le groupe, qui devra être réduit à 12 d’ici le 28 août : Sergio De Larrea, de Valence, et l’intérieur madrilène Eli Ndiaye.

Deux jeunes talents espagnols sont quant à eux absents, alors qu’ils étaient appelés lors des qualifications du mois de février : Hugo Gonzalez et Izan Almansa. Le prodige madrilène vient d’être drafté par les Boston Celtics et doit démarrer son aventure outre-Atlantique ; tandis qu’Almansa, non drafté, devrait s’engager avec les Philadelphia Sixers après son aventure en Australie.

Les Espagnols commenceront leur préparation à Madrid le lundi 28 juillet. Ils joueront notamment deux matches de préparation contre la France (le 14 août à Badalone et le 16 août à Paris) puis contre les champions du Monde allemands (le 21 août à Madrid et le 23 août à Cologne) avant le début de la compétition, fin août.