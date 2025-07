Kyllian Michée (Real Madrid), la nouvelle attraction du centre de formation de l’AS Monaco

Parfois, il est bon de garder quelques connexions du passé… La preuve avec Mickaël Pivaud, entraîneur du Stade Marseillais (NM2) en 2018/19. Tout au long de ces années, l’actuel entraîneur des Espoirs de l’AS Monaco a conservé le contact avec Charles Michée, un formateur historique du SMUC, père de Kyllian, qui n’avait que 11 ans à l’époque.

« Je le connais depuis qu’il est petit », relève le technicien champenois. « J’ai toujours eu de bons rapports avec son père. Dès que Chalon-sur-Saône ou Le Mans venaient jouer chez nous, il accompagnait les familles Kanté ou Grasshoff pour voir les gamins marseillais donc on se voyait régulièrement. »

Cinq ans au Real Madrid

Une relation qui avait déjà poussé Mickaël Pivaud à tenter le coup pour Kyllian Michée (1,90 m, 18 ans) l’année dernière. Mais l’ancien international U16 (médaillé de bronze en 2023) avait préféré rester au Real Madrid, qui était venu le chercher au SMUC en 2020, espérant inverser la tendance d’une saison 2023/24 sans grand temps de jeu. Pari raté, avec une nouvelle année passée en majorité sur le banc, utilisé seulement 52 secondes à l’occasion de la phase finale de l’ANGT.

Bardé de trophées avec le Real Madrid (champion d’Espagne en jeune, double vainqueur de l’EuroLeague juniors), Kyllian Michée s’est finalement résolu à quitter le prestigieux centre de formation madrilène. Le jeune Phocéen s’est ainsi engagé avec l’AS Monaco, via un contrat stagiaire d’un an.

« Il va être sur le devant de la scène ! »

« On pense que c’est important pour Kyllian de montrer ce qu’il vaut réellement, alors qu’il n’a pas beaucoup joué cette saison et qu’il dispose toujours d’une bonne cote », souligne Mickaël Pivaud. « Je pense que ce qu’on va lui proposer est intéressant pour lui : il va être sur le devant de la scène, titulaire, avec un rôle. Il a envie de jouer et de prouver. C’est exactement ce genre de gamin qu’on va envie de recruter : des gamins qui ont des qualités et qui savent ce qu’ils doivent développer. »

Un choix, de revenir en France, qui pourrait également avoir une importance cruciale pour la suite de sa carrière de Michée : il se remet ainsi dans les clous pour disposer du statut de JFL une fois devenu professionnel. Alors qu’il peut faire état d’une année de licence à partir de ses 12 ans, il devra rester en France pendant les trois prochaines saisons pour pouvoir justifier de ce sésame à 21 ans.