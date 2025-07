Nanterre libère Simeon Kalemba, qui file en Pro B

Prêté à Saint-Vallier par Nanterre, Siméon Kalemba (1,95 m, 22 ans) a été l’auteur d’une bonne saison en Nationale 1 (12,3 points à 51% et 5,4 rebonds), concluant notamment sur une sortie à 29 unités à Vitré. Mais ce n’est pas pour autant qu’il reviendra à la JSF, où il était sous contrat jusqu’en 2027…

Le natif de La Courneuve a été affranchi de son engagement par le club francilien, laissé libre de signer là où il le voulait. Il a donc choisi Denain, pour une belle promotion par rapport à la NM1, avec un bail de deux ans à la clef.

𝐒𝐢𝐦𝐞́𝐨𝐧 𝐊𝐚𝐥𝐞𝐦𝐛𝐚 𝐫𝐞𝐣𝐨𝐢𝐧𝐭 𝐕𝐨𝐥𝐭𝐚𝐢𝐫𝐞 ! ❤️ Poste 3 athlétique, Siméon nous rejoint pour compléter nos ailes, après une prometteuse saison avec Saint-Vallier en NM1 🔥 Bienvenue Siméon ! 🐉 🗞️ https://t.co/ryJR9M7n5D pic.twitter.com/QQHd1zHmD0 — DENAIN VOLTAIRE (@denainvoltaire) July 2, 2025

« Nous sommes très heureux d’annoncer l’arrivée de Siméon », se réjouit le GM, Mehdi Chalah. « C’est un joueur très athlétique, qui sort d’une excellente saison en NM1 avec Saint-Vallier. Il est capable d’apporter de l’impact des deux côtés du terrain, avec une vraie intensité défensive et une belle marge de progression. Son profil travailleur, humble et combatif correspond parfaitement à l’ADN du club. Nous sommes impatients de le voir s’exprimer sous nos couleurs et de l’accompagner dans cette nouvelle étape de sa carrière. »

Meyniel confirmé

Parallèlement, alors que son ex-poste 1 Lovell Cabbil est reparti en Pologne, Denain a officialisé la signature déjà connue de Gaëtan Meyniel. L’ancien blésois formera une paire de meneurs français avec Romain Parmentelot, sachant que le jeune Elidjah-Gabriel Lamart viendra compléter la doublette.

« Gaëtan est le profil de joueurs que l’on aime ici, à Denain », poursuit Mehdi Chalah. « Meneur rapide, bon passeur, gros défenseur, joueur agressif tout terrain, il viendra nous apporter beaucoup d’intensité sur le poste 1. Nous sommes heureux de pouvoir associer deux jeunes meneurs français qui pourront continuer leur progression ici. »

L’effectif version 2025/26 de Denain :