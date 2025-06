« Une déclaration d’intention » pour Denain avec Olivier Cortale, Elidjah-Gabriel Lamart va suivre

Assez discret sur le marché, Denain-Voltaire vient d’officialiser une première recrue. Comme anticipé, Olivier Cortale (2,07 m, 28 ans) rejoint les Dragons avec un contrat longue durée à la clef.

Cortale, l’un des gros coups de l’intersaison d’ÉLITE 2 ?

Pivot confirmé au niveau LNB, Olivier Cortale quitte l’Élan Chalon après deux saisons, dont une dernière décevante. En 2024-25, il affichait des moyennes de 4 points et 2.4 rebonds à 57.7% au tir en 11 minutes (20 matchs joués). Déjà passé par l’ÉLITE 2, il est un intérieur JFL de référence à l’étage inférieur.

Successivement passé par Gries-Oberhoffen, Saint-Chamond et Boulazac en ÉLITE 2, il tournait à 9,3 points et 6,8 rebonds de moyenne lors de sa dernière expérience dans l’antichambre. Son arrivée à Denain marque « une déclaration d’intention » pour le club nordiste selon le GM, Mehdi Chalah.

PROFIL JOUEUR Olivier CORTALE Poste(s): Pivot Taille: 207 cm Âge: 28 ans (16/03/1997) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 4 #184 REB 2,4 #131 PD 0,6 #188

« Olivier est un joueur que l’on a ciblé très tôt dans la saison, il faisait partie des priorités de recrutement à la vue de nos difficultés sur le poste 5″, rembobine le coach, Ali Bouziane, à propos de cette signature désormais actée depuis de longues semaines. « Il fallait sécuriser ce poste et Olivier rentrait pleinement dans le projet car nous voulions un joueur cadre, et il a prouvé par le passé qu’il était un joueur cadre en Pro B. Son expérience en Pro A va nous être bénéfique, mais également sa polyvalence sur les postes 4 et 5, grâce à sa dureté dans la raquette mais aussi son tir à mi-distance. C’est un joueur qui arrive dans ses meilleures années, et qui s’aligne avec les ambitions du club pour ces trois prochaines années. C’est une signature très importante pour nous, car au delà du basket, c’est un joueur cadre de la Pro B. »

Lamart, un double projet

Expérience se mêle parfaitement avec jeunesse quand on construit un effectif. C’est pourquoi les Dragons ont fait venir Elidjah-Gabriel Lamart (1,95 m, 19 ans) en provenance des Espoirs de Gravelines-Dunkerque, comme l’annonce Tribune 47. Le meneur de jeu, formé à Cholet, a passé sa dernière année de formation dans le Nord où il a eu l’occasion de disputer un match chez les professionnels.

Véritable projet à développer, le Francilien tournait à 7.4 points (33.7% au tir, 17.4% à trois points), 5.6 rebonds et 4.8 passes décisives en Espoirs ELITE. À Jean-Degros, il sera à la fois au contact des pros et des Espoirs.

Il devrait être la cinquième recrue de Denain, qui a bien avancé sur son mercato malgré le peu d’officialisations. Ainsi, Christian Nelson, Marcos Suka-Umu et Gaetan Meyniel sont également annoncés chez les Dragons.