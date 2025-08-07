De la NM1 à la Liga Endesa : l’ascension inattendue de Munnings

Un an après son passage par Pau-Lacq-Orthez en Pro B (ELITE 2), Travis Munnings (1,98 m, 30 ans) franchit un cap important dans sa carrière. L’ailier bahaméen a signé en faveur de Grenade, finalement maintenu en Liga Endesa, considéré comme le meilleur championnat national d’Europe. Il y retrouvera notamment Jonathan Rousselle, le meneur français, et un autre ancien joueur de l’Élan béarnais, Micah Speight (1,78 m, 27 ans).

Une ascension accélérée pour Munnings

Non conservé par l’Élan béarnais à l’issue de la saison 2023-2024, Travis Munnings avait rebondi en Espagne, à Fuenlabrada, en deuxième division (Primera FEB). Auteur d’une saison solide avec 8,9 points, 4,3 rebonds et 1,6 passe décisive de moyenne en 29 matchs, il va franchir le cap de la première division.

Capable de jouer sur les postes 3 et 4, Munnings a convaincu le staff de Grenade de lui faire confiance pour la saison 2025-2026. Ce sera sa première expérience dans un championnat du top niveau européen, après des passages en France, au Portugal et une apparition en NBA Summer League avec les Golden State Warriors.

Aux côtés de Jonathan Rousselle

À Grenade, il évoluera aux côtés de Jonathan Rousselle, qui a prolongé son aventure andalouse après avoir contribué au maintien (acté fin juillet) du club en Liga Endesa la saison dernière. L’ancien meneur de Gravelines-Dunkerque et Bilbao jouera donc avec un autre ancien joueur du championnat de France, qui a d’ailleurs débuté sa carrière en… Nationale 1, avec La Rochelle en 2019-2020. Revu en France en 2022-2023 à Boulazac, il avait ensuite signé à Pau en 2023.

Un été marqué par la sélection nationale

Munnings continue également de représenter les Bahamas sur la scène internationale. L’été dernier, il a pris part au Tournoi de qualification olympique à Valence, où il a tourné à 7,3 points et 4,8 rebonds par match. Une autre occasion de se mettre en valeur devant le public espagnol.