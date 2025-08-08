Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Équipe de France

Rachid Meziane toujours ouvert pour intégrer le staff des Bleues : « La France restera spéciale »

Équipe de France - Actuel coach du Connecticut Sun en WNBA, Rachid Meziane est revenu dans L'Équipe sur sa première saison difficile aux États-Unis. L’ancien sélectionneur de la Belgique évoque surtout son envie de réintégrer le staff de l’équipe de France féminine, qu’il connaît bien.
|
00h00
Résumé
Rachid Meziane toujours ouvert pour intégrer le staff des Bleues : « La France restera spéciale »

Rachid Meziane est ouvert à un retour dans le staff de l’équipe de France

Crédit photo : © Robert Hanashiro-Imagn Images

Rachid Meziane, actuellement à la tête du Connecticut Sun en WNBA, n’a pas caché son attachement à l’équipe de France féminine dans un entretien accordé à L’Équipe, publié dans l’édition de ce jeudi 7 août. Alors qu’il vit une saison d’adaptation outre-Atlantique, l’ancien assistant de Valérie Garnier se dit ouvert à un retour en Bleu, à condition que les calendriers s’alignent. Une déclaration forte, alors que les Jeux olympiques de Los Angeles 2028 se profilent déjà à l’horizon.

Une première saison difficile, mais formatrice en WNBA

Devenu le premier coach français formé dans l’Hexagone à diriger une franchise WNBA, Rachid Meziane a découvert cette année l’exigence quotidienne du basket professionnel américain. À la tête d’un Connecticut Sun en reconstruction (5 victoires en 28 matches), il reconnaît avoir « heurté un mur » en tentant d’imposer une culture de jeu plus collective, plus tactique, inspirée du basket européen.

« On a commencé par me dire « on n’a pas l’habitude de jouer comme ça ici ». Je pense que j’ai réussi à les convaincre qu’un style de jeu à l’européenne pouvait être une plus-value », explique-t-il. Malgré les défaites, il reste convaincu de son projet : « Il n’y a pas un entraînement où je ne martèle pas cette notion de l’équipe d’abord, et ensemble. »

Soutenu par sa présidente Jennifer Rizzotti, ancienne coach et championne WNBA, Meziane se voit comme un bâtisseur. Et s’il a été surpris par l’intensité physique et la densité du calendrier – « À l’heure du All-Star Game, j’avais coaché l’équivalent d’une saison régulière en France » – il reste fidèle à ses principes.

Proche de Toupane, et prêt à revenir en Bleu

S’il a dirigé Bria Hartley, Leïla Lacan ou encore Migna Touré cette saison, Meziane observe avec attention les performances des Françaises dans la ligue nord-américaine. Il les estime prêtes à y briller, grâce à leur expérience en clubs professionnels dès leur plus jeune âge. Quant à l’équipe de France, qu’il a quittée après avoir été assistant de Valérie Garnier entre 2013 et 2021, il ne ferme clairement pas la porte à un retour.

« J’ai repoussé quelques possibilités d’équipes nationales, mais la France est et restera spéciale », confie-t-il. Conscient de la difficulté à concilier la WNBA et une sélection, il n’exclut pas une implication future en Bleu, pourquoi pas dans un rôle d’assistant auprès de Jean-Aimé Toupane, qu’il connaît bien : « Selon le rôle et si l’opportunité se présentait, ce serait difficile de dire non. »

Une déclaration qui tombe à pic, alors que la France doit se relancer après un EuroBasket 2025 décevant (4e) et préparer sereinement la prochaine Coupe du monde en 2026.

LIRE AUSSI
Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
WNBA
WNBA
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
beret79
Qu'il reste où il est il ne nous manque pas
Répondre
(0) J'aime
Livenews
La Roig Arena est déjà prête
EuroLeague
00h00Le chiffre : 14 500 abonnés à Valence pour la saison inaugurale dans sa nouvelle salle !
Rachid Meziane est ouvert à un retour dans le staff de l'équipe de France
WNBA
00h00Rachid Meziane toujours ouvert pour intégrer le staff des Bleues : « La France restera spéciale »
EuroBasket
00h00« Avant, je ne pouvais pas être moi-même » : avec Fauthoux, l’avènement d’Élie Okobo chez les Bleus ?
Travis Munnings signe en Liga Endesa
Liga Endesa
00h00De la NM1 à la Liga Endesa : l’ascension inattendue de Munnings
NF1
00h00L’USLG jette l’éponge : une autre disparition dans le basketball professionnel féminin
Hugo Yimga-Moukouri sera à Manchester du 12 au 15 août
Jeunes
00h00Quatre Français au camp Basketball Without Borders Europe 2025 à Manchester
Luka Doncic va affronter l'Allemagne avec la Slovénie ce vendredi 8 août
EuroBasket
00h00Préparation à l’EuroBasket 2025 : les résultats des matches de préparation
EuroBasket U20 Féminin
00h00La cata continue pour l’équipe de France U20, battue par la Lettonie en match de classement
Le MSB a présenté son nouveau logo
Betclic ELITE
00h00Le MSB change d’emblème : un nouveau logo pour incarner l’avenir du club
Edon Maxhuni avec Le Portel en 2023-2024
Betclic ELITE
00h00Edon Maxhuni revient en France et signe au BCM Gravelines-Dunkerque
1 / 0
Livenews NBA
Bennedict Mathurin sous le maillot d'Indiana face aux Lakers
NBA
00h00« Tu seras titulaire » : la confiance de Carlisle en Bennedict Mathurin désigné pour reprendre le flambeau de Haliburton chez les Pacers
Luka Dončić remontait la balle lors du match entre les Lakers et Houston
NBA
00h00Luka Dončić atteint le club des plus gros salaires NBA avec 47 M€ par an et prépare un contrat colossal en 2028
LeBron James et Luka Doncic après la défaite des Lakers face aux Timberwolves, 85-94, lors du Game 2 du premier tour des playoffs 2024
NBA
00h00Un appel qui vaut mille mots : LeBron félicite Luka en FaceTime, symbole d’un nouveau leadership aux Lakers
Jayson Tatum sous sa casquette au camps d'entraînement des Patriots au Gillette Stadium
NBA
00h00Un mois et demi après son opération, Tatum marche sans botte chez les Patriots : un pas décisif vers la reprise
Austin Reaves sous le maillot des Lakers face à Minnesotasota lors du Game 3 du premier tour des playoffs 2024
NBA
00h00LeBron, Doncic… et maintenant Reaves : comment un joueur non-drafté s’impose à 30 millions par an
Georges Niang célèbre après avoir marqué contre Philadelphie
NBA
00h00Transfert NBA : Les Celtics économisent 34 M$ en envoyant Niang au Jazz et recrutent Chris Boucher
Michael Jordan sous le maillot des Bulls à la droite de Jerry Sloan
NBA
00h00NBA : Le mythique maillot noir à rayures rouges des Bulls revient après plus de 10 ans d’absence pour la saison 2025-2026
Marcos Thomas Perez en uniforme de sécurité
NBA
00h00Plus de 2 millions de dollars en maillots volés : un ex-employé du Miami Heat risque gros devant la justice
NBA
00h00Victor Wembanyama se rapproche de Kevin Garnett pour une collaboration mystérieuse
Victor Wembanyama et les Spurs face aux Kings
NBA
00h00La raison surprenante pour laquelle Giannis Antetokounmpo place la carte rookie de Wembanyama au sommet de sa liste
1 / 0