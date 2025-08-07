Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Équipe de France

La cata continue pour l’équipe de France U20, battue par la Lettonie en match de classement

EQUIPE DE FRANCE - Tombée de haut face à Israël la veille en huitièmes de finale, l’équipe de France U20 n’a pas su relever la tête face à la Lettonie (93-87) pour leur premier match de classement de l’Euro U20.
|
00h00
La cata continue pour l’équipe de France U20, battue par la Lettonie en match de classement

Sans idées collectives, les Françaises ont enchaîné une nouvelle défaite face à la Lettonie en match de classement de l’Euro U20.

Crédit photo : FIBA

Après la désillusion de la veille face à Israël, qui n’avait remporté aucun match avant d’affronter les Bleuettes, l’équipe de France U20 devait relever la tête face à la Lettonie, pour leur premier match de classement de l’EuroBasket U20. Mais le contenu a une nouvelle fois été très insatisfaisant ; et Léa Djoko et ses coéquipières n’ont pas pu éviter un nouveau drame : une défaite 93-87 face à l’héroïque Lettonie.

– Class.9-16

Dépendance à des individualités

Contrairement à ce qui était de coutume depuis le début de la compétition, les Bleuettes sont mieux rentrées dans leur match offensivement, avec une Ysaline Saulnier parfaite dans les premières minutes (7 points à 3/3 aux tirs en première mi-temps). Malgré de nombreuses passes mal ajustées – en témoignent les 7 pertes de balle dans les dix premières minutes – et une défense aux abonnées absents, les 60% d’adresse globale dans le premier quart-temps ont permis aux tricolores de prendre une courte tête d’avance : 23-22.

Léa DJOKO
Léa DJOKO
19
PTS
5
REB
0
PDE
Logo EuroBasket U20 Féminin
FRA
87 93
LET

Ces mêmes problèmes ont persisté tout au long de la rencontre, et auraient pu coûter encore plus cher qu’un match nul à la mi-temps (42-42, 20’) à l’équipe d’Emmanuel Body, si des individualités ne s’étaient pas révélées en l’absence de fond de jeu. Lou Bobst a inscrit 8 de ses 9 points en première mi-temps, tandis que Léa Djoko s’est battue à l’intérieur avec 10 de ses 19 points en première période. Mais ce n’était qu’illusion.

Raina Tomasicka (39 points) terrasse 

une équipe de France sans idée

Au retour des vestiaires, les schémas de jeu d’Emmanuel Body étaient toujours aussi peu efficaces, ce qui a donné encore plus de confiance aux Lettones. Marine Dursus a à son tour dû prendre le jeu à son compte pour limiter les dégâts le plus longtemps possible, inscrivant 10 des 16 français du troisième quart-temps (58-57, 30’).

Raina TOMASICKA
Raina TOMASICKA
39
PTS
7
REB
0
PDE
Logo EuroBasket U20 Féminin
FRA
87 93
LET

Mais plus guerrières sur le moindre ballon depuis le coup d’envoi, les Lettones ont continué à faire céder les Françaises en fin de rencontre, pour les emmener en prolongation (77-77, 40’) où elle n’avait plus qu’à finir le travail. À l’image de Raina Tomasicka et ses 39 points, la Lettonie s’est montrée létale à 3-points dans le temps additionnel (3 tirs primés en 5 minutes) et s’impose 93-87.

Une fois de plus, l’équipe de France n’a pas tenu son rang dans cet Euro U20, dont elle était pourtant double tenante du titre. Le supplice n’est pas terminé : Marine Dursus et ses coéquipières doivent encore ce rendre sur les parquets en cette fin de semaine pour éviter la dernière place du classement.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Lou Bobst
Lou Bobst
Suivre
Lea Djoko
Lea Djoko
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
joraberanto
Il faut gagner les 2 derniers matchs de classement sinon ça va en Div B.
Répondre
(0) J'aime
Livenews
EuroBasket U20 Féminin
00h00La cata continue pour l’équipe de France U20, battue par la Lettonie en match de classement
Le MSB a présenté son nouveau logo
Betclic ELITE
00h00Le MSB change d’emblème : un nouveau logo pour incarner l’avenir du club
Edon Maxhuni avec Le Portel en 2023-2024
Betclic ELITE
00h00Edon Maxhuni revient en France et signe au BCM Gravelines-Dunkerque
Bien qu'il n'ait pas pu avoir la carrière internationale espérée, Joakim Noah est le meilleur joueur français de la génération 1985.
Betclic Élite
00h00Qui sont les meilleurs joueurs de la génération 85 : le ranking de BeBasket
L'ALM Evreux version 2025-2026 a pris le chemin de l'entraînement
ELITE 2
00h00Ona Embo, Mkemba et Bilau : trois renforts à Évreux pour la reprise
Régis Boissié repart avec un effectif Espoirs ELITE renouvelé à 50_ à Cholet
Espoirs ELITE
00h00Cholet Basket : un effectif Espoirs renouvelé autour d’Aaron Towo-Nansi pour la saison 2025-2026
La Boulangère Wonderligue
00h00Chartres se renforce avec une meneuse américaine passée par la WNBA
NM1
00h00Le très jeune effectif du SCABB LAB est désormais complet
Nasos Bazinas a disputé son premier match avec la sélection de Grèce
EuroBasket
00h00EuroBasket 2025 : La Serbie et la Grèce victorieuses pour lancer leur préparation
Betclic ELITE
00h00À 29 ans, Phil Booth annonce sa retraite sportive pour intégrer un staff NBA
1 / 0
Livenews NBA
Luka Dončić remontait la balle lors du match entre les Lakers et Houston
NBA
00h00Luka Dončić atteint le club des plus gros salaires NBA avec 47 M€ par an et prépare un contrat colossal en 2028
LeBron James et Luka Doncic après la défaite des Lakers face aux Timberwolves, 85-94, lors du Game 2 du premier tour des playoffs 2024
NBA
00h00Un appel qui vaut mille mots : LeBron félicite Luka en FaceTime, symbole d’un nouveau leadership aux Lakers
Jayson Tatum sous sa casquette au camps d'entraînement des Patriots au Gillette Stadium
NBA
00h00Un mois et demi après son opération, Tatum marche sans botte chez les Patriots : un pas décisif vers la reprise
Austin Reaves sous le maillot des Lakers face à Minnesotasota lors du Game 3 du premier tour des playoffs 2024
NBA
00h00LeBron, Doncic… et maintenant Reaves : comment un joueur non-drafté s’impose à 30 millions par an
Georges Niang célèbre après avoir marqué contre Philadelphie
NBA
00h00Transfert NBA : Les Celtics économisent 34 M$ en envoyant Niang au Jazz et recrutent Chris Boucher
Michael Jordan sous le maillot des Bulls à la droite de Jerry Sloan
NBA
00h00NBA : Le mythique maillot noir à rayures rouges des Bulls revient après plus de 10 ans d’absence pour la saison 2025-2026
Marcos Thomas Perez en uniforme de sécurité
NBA
00h00Plus de 2 millions de dollars en maillots volés : un ex-employé du Miami Heat risque gros devant la justice
NBA
00h00Victor Wembanyama se rapproche de Kevin Garnett pour une collaboration mystérieuse
Victor Wembanyama et les Spurs face aux Kings
NBA
00h00La raison surprenante pour laquelle Giannis Antetokounmpo place la carte rookie de Wembanyama au sommet de sa liste
Ousmane Dieng assure avoir évolué à OKC, malgré un temps de jeu en baisse. Il espère pouvoir apporter au groupe France en vue de l'Euro.
NBA
00h00ITW Ousmane Dieng veut apporter l’expérience d’un trophée NBA chez les Bleus : « J’ai appris à gagner des titres »
1 / 0