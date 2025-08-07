La cata continue pour l’équipe de France U20, battue par la Lettonie en match de classement

Après la désillusion de la veille face à Israël, qui n’avait remporté aucun match avant d’affronter les Bleuettes, l’équipe de France U20 devait relever la tête face à la Lettonie, pour leur premier match de classement de l’EuroBasket U20. Mais le contenu a une nouvelle fois été très insatisfaisant ; et Léa Djoko et ses coéquipières n’ont pas pu éviter un nouveau drame : une défaite 93-87 face à l’héroïque Lettonie.

Dépendance à des individualités

Contrairement à ce qui était de coutume depuis le début de la compétition, les Bleuettes sont mieux rentrées dans leur match offensivement, avec une Ysaline Saulnier parfaite dans les premières minutes (7 points à 3/3 aux tirs en première mi-temps). Malgré de nombreuses passes mal ajustées – en témoignent les 7 pertes de balle dans les dix premières minutes – et une défense aux abonnées absents, les 60% d’adresse globale dans le premier quart-temps ont permis aux tricolores de prendre une courte tête d’avance : 23-22.

Ces mêmes problèmes ont persisté tout au long de la rencontre, et auraient pu coûter encore plus cher qu’un match nul à la mi-temps (42-42, 20’) à l’équipe d’Emmanuel Body, si des individualités ne s’étaient pas révélées en l’absence de fond de jeu. Lou Bobst a inscrit 8 de ses 9 points en première mi-temps, tandis que Léa Djoko s’est battue à l’intérieur avec 10 de ses 19 points en première période. Mais ce n’était qu’illusion.

Raina Tomasicka (39 points) terrasse

une équipe de France sans idée

Au retour des vestiaires, les schémas de jeu d’Emmanuel Body étaient toujours aussi peu efficaces, ce qui a donné encore plus de confiance aux Lettones. Marine Dursus a à son tour dû prendre le jeu à son compte pour limiter les dégâts le plus longtemps possible, inscrivant 10 des 16 français du troisième quart-temps (58-57, 30’).

Mais plus guerrières sur le moindre ballon depuis le coup d’envoi, les Lettones ont continué à faire céder les Françaises en fin de rencontre, pour les emmener en prolongation (77-77, 40’) où elle n’avait plus qu’à finir le travail. À l’image de Raina Tomasicka et ses 39 points, la Lettonie s’est montrée létale à 3-points dans le temps additionnel (3 tirs primés en 5 minutes) et s’impose 93-87.

Une fois de plus, l’équipe de France n’a pas tenu son rang dans cet Euro U20, dont elle était pourtant double tenante du titre. Le supplice n’est pas terminé : Marine Dursus et ses coéquipières doivent encore ce rendre sur les parquets en cette fin de semaine pour éviter la dernière place du classement.