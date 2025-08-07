Qui sont les meilleurs joueurs de la génération 85 : le ranking de BeBasket
Bien qu’il n’ait pas pu avoir la carrière internationale espérée, Joakim Noah est le meilleur joueur français de la génération 1985.
Ils ont grandi avec les posters de Jordan, les VHS de la Dream Team 92 et les premières retransmissions NBA sur Canal+. Les joueurs français nés en 1985 ont ensuite, à leur tour, marqué le basket hexagonal, certains jusqu’aux sommets de la NBA, d’autres à travers de longues carrières solides dans les championnats de France. Si Joakim Noah reste le nom le plus marquant de cette génération, BeBasket s’est amusé à établir un Top 10 des meilleurs joueurs français nés en 1985.
Une cuvée sans Tony Parker ni Boris Diaw, mais avec une belle densité de rôles variés : scoreurs, soldats, tireurs d’élite, fidèles serviteurs des clubs de Pro A… Retour sur une génération qui, à sa manière, a fait avancer le basket français.
1. Joakim Noah
L’un des tout meilleurs défenseurs NBA de son époque, Joakim Noah a marqué la ligue avec les Chicago Bulls. Élu meilleur défenseur de l’année en 2014, membre de la All-NBA First Team, deux fois All-Star, il a été un pilier d’une des meilleures équipes à l’Est sous Tom Thibodeau. En équipe de France, il n’a disputé qu’une seule compétition, l’Euro 2011, mais a été majeur dans l’obtention de la médaille d’argent. Un apport physique, émotionnel et défensif de très haut niveau pour les Bleus.
2. Ali Traoré
Ali Traoré a longtemps été un intérieur dominant en France et en Europe. Passé par les plus grands clubs français (ASVEL, Strasbourg, Limoges, Monaco), il a également joué en EuroLeague avec Rome ou le Lokomotiv Kuban. Excellent offensivement, capable de scorer dos au panier comme en pick-and-roll, il a été finaliste de l’EuroBasket 2011 avec les Bleus. Une valeur sûre du poste 5. Jouait encore en Nationale 2, à Golfe Juan, en 2023-2024.
3. Yannick Bokolo
Garde défensif d’élite, Yannick Bokolo a été international à 139 reprises, un record pour un joueur de devoir. Sacré champion de France avec Le Mans, il a toujours apporté une grande rigueur défensive, une activité constante et un vrai sens du collectif. Il a notamment participé à l’Euro 2009, la Coupe du Monde 2010 et les JO de Londres en 2012, au sein d’une génération dorée.
4. Pape-Philippe Amagou
Pape-Philippe Amagou a laissé son empreinte dans la LNB avec plusieurs titres à la clé : champion de France avec Le Mans en 2006 et la SIG Strasbourg en 2015, vainqueur de la Leaders Cup avec la Chorale de Roanne, il a été un meneur fiable, dur en défense et capable de scorer dans les moments chauds. Une carrière longue et réussie.
5. Pierre-Yves Guillard
Pierre-Yves Guillard, c’est l’histoire d’un homme fidèle à son club : Poitiers. Joueur emblématique du PB86, il a connu la Pro A (et même son All-Star Game), la Pro B, la NM1 et la BM2 et de nombreux combats avec le club pictavien. Travailleur de l’ombre, joueur intelligent, il a aussi été un cadre reconnu dans le vestiaire. Il s’est depuis reconverti du côté de Montpellier.
6. Xavier Corosine
Réputé pour son adresse longue distance, Xavier Corosine a été le shooteur emblématique de la JSF Nanterre, notamment lors de la montée en Pro A puis du titre de champion de France en 2013. Il a aussi remporté le concours à 3-points du All-Star Game LNB. Un vrai spécialiste.
7. Philippe Braud
Autre shooteur de la génération, Philippe Braud a été un joueur cadre de la JL Bourg pendant de longues saisons. Présent lors de la montée en Pro A en 2014, il a incarné la stabilité et la fiabilité au poste 2, avec son tir à 3-points comme arme principale.
8. Jean-Michel Mipoka
Jean-Michel Mipoka, c’est près de 500 matchs en première division française, une longévité rare. Passé par de nombreux clubs (Limoges, Rouen, Orléans, Gravelines, Pau-Lacq-Orthez, Le Portel…), il s’est construit une réputation de joueur complet, solide défensivement et adroit à 3-points. Il a aussi été capitaine à plusieurs reprises, reconnu pour son professionnalisme. Il jouait encore en 2024-2025 aux Sables Vendée Basket en NM1 et tournait à… 12,2 points et 3,7 rebonds de moyenne !
9. Grégory Lessort
À 40 ans, Gregory Lessort jouait lui aussi encore au niveau NM1 aux côtés de Mipoka. Poste 5 solide, rugueux, il a longtemps été un pivot utile en Pro B et NM1, notamment à Vichy et aux Sables Vendée Basket. Il mérite sa place dans ce classement pour sa longévité et son engagement sur les parquets. D’ailleurs, il vient encore de signer à Metz. Chapeau bas !
10. Thomas Larrouquis
Thomas Larrouquis aurait pu viser bien plus haut sans les blessures. Passé par l’équipe de France U20 en 2005 puis France A’ en 2006, il a pourtant connu de très belles choses en club. Champion de France avec Cholet Basket en 2010, finaliste de l’EuroChallenge en 2009, il a ensuite porté les couleurs de Vichy (10,9 points par match en 2010-2011), Roanne, l’ASVEL ou encore Saint-Quentin. Présélectionné avec les Bleus pour la préparation du Mondial 2010, il a toujours été considéré comme un joueur de grande classe, mais trop souvent freiné physiquement. En 2022, il est encore champion d’Île-de-France avec l’USM Malakoff, preuve de son amour du jeu. Il est désormais consultant pour le média First Team.
Mais aussi : T.J. Parker (champion de France 2008 avec Nancy), Olivier Gouez (un projet fédéral qui n’a pas pris mais une vraie carrière, essentiellement en NM1), Souarata Cissé, Kevin Corre, Etienne Plateau, etc.
