Qui sont les meilleurs joueurs de la génération 85 : le ranking de BeBasket

Ils ont grandi avec les posters de Jordan, les VHS de la Dream Team 92 et les premières retransmissions NBA sur Canal+. Les joueurs français nés en 1985 ont ensuite, à leur tour, marqué le basket hexagonal, certains jusqu’aux sommets de la NBA, d’autres à travers de longues carrières solides dans les championnats de France. Si Joakim Noah reste le nom le plus marquant de cette génération, BeBasket s’est amusé à établir un Top 10 des meilleurs joueurs français nés en 1985.

Une cuvée sans Tony Parker ni Boris Diaw, mais avec une belle densité de rôles variés : scoreurs, soldats, tireurs d’élite, fidèles serviteurs des clubs de Pro A… Retour sur une génération qui, à sa manière, a fait avancer le basket français.

1. Joakim Noah

L’un des tout meilleurs défenseurs NBA de son époque, Joakim Noah a marqué la ligue avec les Chicago Bulls. Élu meilleur défenseur de l’année en 2014, membre de la All-NBA First Team, deux fois All-Star, il a été un pilier d’une des meilleures équipes à l’Est sous Tom Thibodeau. En équipe de France, il n’a disputé qu’une seule compétition, l’Euro 2011, mais a été majeur dans l’obtention de la médaille d’argent. Un apport physique, émotionnel et défensif de très haut niveau pour les Bleus.

2. Ali Traoré

Ali Traoré a longtemps été un intérieur dominant en France et en Europe. Passé par les plus grands clubs français (ASVEL, Strasbourg, Limoges, Monaco), il a également joué en EuroLeague avec Rome ou le Lokomotiv Kuban. Excellent offensivement, capable de scorer dos au panier comme en pick-and-roll, il a été finaliste de l’EuroBasket 2011 avec les Bleus. Une valeur sûre du poste 5. Jouait encore en Nationale 2, à Golfe Juan, en 2023-2024.

3. Yannick Bokolo

Garde défensif d’élite, Yannick Bokolo a été international à 139 reprises, un record pour un joueur de devoir. Sacré champion de France avec Le Mans, il a toujours apporté une grande rigueur défensive, une activité constante et un vrai sens du collectif. Il a notamment participé à l’Euro 2009, la Coupe du Monde 2010 et les JO de Londres en 2012, au sein d’une génération dorée.

4. Pape-Philippe Amagou

Pape-Philippe Amagou a laissé son empreinte dans la LNB avec plusieurs titres à la clé : champion de France avec Le Mans en 2006 et la SIG Strasbourg en 2015, vainqueur de la Leaders Cup avec la Chorale de Roanne, il a été un meneur fiable, dur en défense et capable de scorer dans les moments chauds. Une carrière longue et réussie.

5. Pierre-Yves Guillard

Pierre-Yves Guillard, c’est l’histoire d’un homme fidèle à son club : Poitiers. Joueur emblématique du PB86, il a connu la Pro A (et même son All-Star Game), la Pro B, la NM1 et la BM2 et de nombreux combats avec le club pictavien. Travailleur de l’ombre, joueur intelligent, il a aussi été un cadre reconnu dans le vestiaire. Il s’est depuis reconverti du côté de Montpellier.

6. Xavier Corosine

Réputé pour son adresse longue distance, Xavier Corosine a été le shooteur emblématique de la JSF Nanterre, notamment lors de la montée en Pro A puis du titre de champion de France en 2013. Il a aussi remporté le concours à 3-points du All-Star Game LNB. Un vrai spécialiste.

7. Philippe Braud

Autre shooteur de la génération, Philippe Braud a été un joueur cadre de la JL Bourg pendant de longues saisons. Présent lors de la montée en Pro A en 2014, il a incarné la stabilité et la fiabilité au poste 2, avec son tir à 3-points comme arme principale.

8. Jean-Michel Mipoka

Jean-Michel Mipoka, c’est près de 500 matchs en première division française, une longévité rare. Passé par de nombreux clubs (Limoges, Rouen, Orléans, Gravelines, Pau-Lacq-Orthez, Le Portel…), il s’est construit une réputation de joueur complet, solide défensivement et adroit à 3-points. Il a aussi été capitaine à plusieurs reprises, reconnu pour son professionnalisme. Il jouait encore en 2024-2025 aux Sables Vendée Basket en NM1 et tournait à… 12,2 points et 3,7 rebonds de moyenne !

PROFIL JOUEUR Jean-Michel MIPOKA Poste(s): Ailier/Ailier Fort Taille: 199 cm Âge: 39 ans (28/09/1985) Nationalités: Stats 2024-2025 / NM1 PTS 12,2 #58 REB 3,7 #128 PD 1,4 #209

9. Grégory Lessort

À 40 ans, Gregory Lessort jouait lui aussi encore au niveau NM1 aux côtés de Mipoka. Poste 5 solide, rugueux, il a longtemps été un pivot utile en Pro B et NM1, notamment à Vichy et aux Sables Vendée Basket. Il mérite sa place dans ce classement pour sa longévité et son engagement sur les parquets. D’ailleurs, il vient encore de signer à Metz. Chapeau bas !

10. Thomas Larrouquis

Thomas Larrouquis aurait pu viser bien plus haut sans les blessures. Passé par l’équipe de France U20 en 2005 puis France A’ en 2006, il a pourtant connu de très belles choses en club. Champion de France avec Cholet Basket en 2010, finaliste de l’EuroChallenge en 2009, il a ensuite porté les couleurs de Vichy (10,9 points par match en 2010-2011), Roanne, l’ASVEL ou encore Saint-Quentin. Présélectionné avec les Bleus pour la préparation du Mondial 2010, il a toujours été considéré comme un joueur de grande classe, mais trop souvent freiné physiquement. En 2022, il est encore champion d’Île-de-France avec l’USM Malakoff, preuve de son amour du jeu. Il est désormais consultant pour le média First Team.

Mais aussi : T.J. Parker (champion de France 2008 avec Nancy), Olivier Gouez (un projet fédéral qui n’a pas pris mais une vraie carrière, essentiellement en NM1), Souarata Cissé, Kevin Corre, Etienne Plateau, etc.