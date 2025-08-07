L’USLG jette l’éponge : une autre disparition dans le basketball professionnel féminin

Alors que le club s’apprête à fêter ses 50 ans en 2026, les dirigeants de l’Union Sportive La Glacerie-Cherbourg ont acté la rétrogradation du club en ligue régionale après plusieurs semaines de batailles devant les instances de la Fédération Française de Basketball.

La décision finale est intervenue après un ultime appel déposé auprès du CNOSF, qui n’a pas jugé favorablement le dossier du club normand, déclaré en redressement judiciaire depuis septembre 2024 à cause d’une dette de plus de 100 000 euros.

“Le club n’est pas mort”

L’USLG avait pourtant “clôturé positivement le redressement judiciaire par l’adoption d’un plan de continuation validé par le tribunal de commerce de Cherbourg-en-Cotentin”, en mai, peut-on lire dans le communiqué. Mais la commission de gestion de la Fédération “est restée arc-boutée sur un règlement obsolète qui ne permet pas à un club ayant ouvert un redressement judiciaire de se maintenir dans la division dans laquelle elle évolue sportivement”, déplore le comité directeur de l’USLG. Si la décision est toujours jugée “injuste” dans les bureaux du club, les dirigeants ont fini par accepter leur sort pour “préserver la fragile santé financière du club, sans l’engager dans de nouvelles aventures judiciaires, coûteuses et hasardeuses”.

Les Tangos tournent donc une page dans leur longue histoire de bientôt 50 ans, précisant que “le club n’est pas mort” pour autant. Place maintenant à “un nouveau projet axé sur la formation de jeunes talents, l’ouverture à de nouvelles activités, et l’ambition de faire revivre le club au plus haut niveau”, qui devrait se matérialiser “très rapidement”.