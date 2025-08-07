Recherche
Betclic Élite

Le MSB change d’emblème : un nouveau logo pour incarner l’avenir du club

Betclic ÉLITE - À quelques jours de la reprise, Le Mans Sarthe Basket a levé le voile sur son nouveau logo. Un symbole fort, entre respect de l’histoire et projection vers l’avenir, pensé pour accompagner l’ambition du club dans un nouveau cycle.
00h00
Résumé
Le MSB a présenté son nouveau logo

Crédit photo : MSB

Alors que la saison 2025-2026 se profile, Le Mans Sarthe Basket a officiellement dévoilé, ce jeudi 7 août, un nouveau logo. Un changement d’identité graphique attendu, teasé avec malice sur les réseaux sociaux du club, et désormais présenté comme le socle d’une stratégie de modernisation de l’image du MSB.

Un lion recentré et déterminé

Lancé pour remplacer un design qui avait peu évolué depuis 2009 (hors recolorisation en 2019), le nouvel emblème du MSB conserve les piliers visuels historiques du club. Le lion, déjà présent dans l’ancien logo, est conservé, mais s’impose désormais en frontal, regard déterminé.

La fameuse couleur tango reste l’élément central de l’identité du club, tout comme le blason, rappelant l’ancrage territorial fort dans la Sarthe. Enfin, les trois lettres MSB sont mises en avant au sommet du logo, dans une typographie angulaire inspirée de l’univers NBA et NCAA.

Un logo pensé comme un marqueur de stabilité

« Ce changement de logo marque la volonté du MSB d’avancer et se moderniser », a expliqué Nicolas Cottu, directeur marketing et communication du club. « Il découle d’une réflexion globale sur notre identité, partagée depuis de nombreux mois avec toutes les parties prenantes du club. Le nouvel emblème vient concrétiser ce travail de fond et nous en sommes très fiers. »

Le designer Baptiste Voisin, proche du club, a accompagné cette évolution. Parmi les nouveautés : une simplification visuelle notable, une forme plus équilibrée, et l’ajout discret d’un liseré doré. Une touche subtile qui fait référence aux nombreux trophées remportés par le MSB, sans tomber dans l’ostentation.

image nouveau parquet
Le nouveau logo est déjà présent au centre du parquet d’Antarès (photo : MSB)
Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
dreamz
Je suis mitigé je pense qu'on n'a pas trouvé la bonne direction en France par rapport à ces logos, même si celui là est déjà mieux que celui de la SIG. Après je suis peut-être à coté de la plaque, pas d'insultes mais je peux débattre.
lounkao
C'est le volontarisme personnifié du MSB. Belle saison 2025/2026 !
