Le MSB change d’emblème : un nouveau logo pour incarner l’avenir du club

Alors que la saison 2025-2026 se profile, Le Mans Sarthe Basket a officiellement dévoilé, ce jeudi 7 août, un nouveau logo. Un changement d’identité graphique attendu, teasé avec malice sur les réseaux sociaux du club, et désormais présenté comme le socle d’une stratégie de modernisation de l’image du MSB.

Le MSB est heureux de présenter son nouveau logo 🙌 Un emblème pensé entre tradition et modernité, symbolisant l’ambition du club pour les prochaines années : rester une place forte du basket français 🦁 🔗Plus d'infos : https://t.co/y347B1bNmR pic.twitter.com/cP3ulADoRf — MSB_Officiel 🦁 (@MSB_Officiel) August 7, 2025

Un lion recentré et déterminé

Lancé pour remplacer un design qui avait peu évolué depuis 2009 (hors recolorisation en 2019), le nouvel emblème du MSB conserve les piliers visuels historiques du club. Le lion, déjà présent dans l’ancien logo, est conservé, mais s’impose désormais en frontal, regard déterminé.

La fameuse couleur tango reste l’élément central de l’identité du club, tout comme le blason, rappelant l’ancrage territorial fort dans la Sarthe. Enfin, les trois lettres MSB sont mises en avant au sommet du logo, dans une typographie angulaire inspirée de l’univers NBA et NCAA.

Un logo pensé comme un marqueur de stabilité

« Ce changement de logo marque la volonté du MSB d’avancer et se moderniser », a expliqué Nicolas Cottu, directeur marketing et communication du club. « Il découle d’une réflexion globale sur notre identité, partagée depuis de nombreux mois avec toutes les parties prenantes du club. Le nouvel emblème vient concrétiser ce travail de fond et nous en sommes très fiers. »

Le designer Baptiste Voisin, proche du club, a accompagné cette évolution. Parmi les nouveautés : une simplification visuelle notable, une forme plus équilibrée, et l’ajout discret d’un liseré doré. Une touche subtile qui fait référence aux nombreux trophées remportés par le MSB, sans tomber dans l’ostentation.