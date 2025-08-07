Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic Élite

Edon Maxhuni revient en France et signe au BCM Gravelines-Dunkerque

Betclic ELITE - Passé par Le Portel en 2023-2024, Edon Maxhuni retrouve les Hauts-de-France. Après une saison 2024-2025 mouvementée entre Strasbourg, Scafati et Karsiyaka, le meneur finlandais s’engage avec le BCM Gravelines-Dunkerque.
|
00h00
Résumé
Edon Maxhuni revient en France et signe au BCM Gravelines-Dunkerque

Edon Maxhuni avec Le Portel en 2023-2024

Crédit photo : Julie Dumélié

Edon Maxhuni (1,88 m, 27 ans) fait son retour en Betclic ELITE. Révélé au Portel, décevant à Strasbourg, puis éphémère en Italie et en Turquie, le meneur international finlandais pose ses valises à Gravelines-Dunkerque pour la saison 2025-2026. Le BCM espère retrouver le Maxhuni inspiré qui avait brillé sous les couleurs de l’ESSM.

Un retour dans les Hauts-de-France pour se relancer

L’annonce a été faite par le club ce jeudi : « Edon Maxhuni va retrouver la Côte d’Opale ». Le BCM Gravelines-Dunkerque s’offre un renfort expérimenté avec la signature pour une saison de l’ancien joueur du Portel. Déjà passé par la région lors de l’exercice 2023-2024, Maxhuni y avait laissé une belle impression : 10,9 points, 1,4 rebond et 3,7 passes décisives en 26 matchs. Il avait été un acteur majeur de la saison historique de l’ESSM, conclue par une qualification en playoffs et une place européenne.

Mais la suite a été bien plus chaotique. Recruté par la SIG Strasbourg à l’été 2024, il n’a pas su s’inscrire dans la durée en Alsace. Malgré quelques coups d’éclat (15,2 points dans les victoires), son irrégularité a poussé la SIG à s’en séparer dès janvier 2025.

Une saison à trois clubs

Après son départ de Strasbourg, Edon Maxhuni a tenté de se relancer à Scafati, en Italie. En dix matchs de Serie A, il a affiché des moyennes de 11,6 points et 2,2 passes décisives. Mais le club n’a pas su enrayer sa spirale négative et, avec deux victoires seulement sur cette période, le meneur a finalement été libéré. Il a terminé la saison en Turquie, au Pinar Karsiyaka, sans laisser de trace marquante.

LIRE AUSSI

Un nouveau départ au BCM

C’est donc avec la volonté de retrouver de la stabilité qu’il rejoint le BCM Gravelines-Dunkerque. Il y composera la ligne arrière aux côtés de Mike Lewis II, Gauthier Denis et du jeune Soren Bracq. Le club nordiste espère voir le meilleur visage de l’international finlandais, qui disputera l’EuroBasket 2025 avec la sélection de Finlande.

« Il avait fait l’unanimité à l’ESSM », rappelle le communiqué du BCM. Reste à savoir s’il pourra reproduire cet impact sous le maillot maritime, dans un contexte où la régularité lui sera demandée après une saison particulièrement instable.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Le MSB a présenté son nouveau logo
Betclic ELITE
00h00Le MSB change d’emblème : un nouveau logo pour incarner l’avenir du club
Edon Maxhuni avec Le Portel en 2023-2024
Betclic ELITE
00h00Edon Maxhuni revient en France et signe au BCM Gravelines-Dunkerque
Bien qu'il n'ait pas pu avoir la carrière internationale espérée, Joakim Noah est le meilleur joueur français de la génération 1985.
Betclic Élite
00h00Qui sont les meilleurs joueurs de la génération 85 : le ranking de BeBasket
L'ALM Evreux version 2025-2026 a pris le chemin de l'entraînement
ELITE 2
00h00Ona Embo, Mkemba et Bilau : trois renforts à Évreux pour la reprise
Régis Boissié repart avec un effectif Espoirs ELITE renouvelé à 50_ à Cholet
Espoirs ELITE
00h00Cholet Basket : un effectif Espoirs renouvelé autour d’Aaron Towo-Nansi pour la saison 2025-2026
La Boulangère Wonderligue
00h00Chartres se renforce avec une meneuse américaine passée par la WNBA
NM1
00h00Le très jeune effectif du SCABB LAB est désormais complet
Nasos Bazinas a disputé son premier match avec la sélection de Grèce
EuroBasket
00h00EuroBasket 2025 : La Serbie et la Grèce victorieuses pour lancer leur préparation
Betclic ELITE
00h00À 29 ans, Phil Booth annonce sa retraite sportive pour intégrer un staff NBA
Bilal Coulibaly et l'équipe de France passeront sur TMC pour le premier tour de l'Euro
EuroBasket
00h00Le programme de l’équipe de France à la télé pour l’EuroBasket 2025
1 / 0
Livenews NBA
Luka Dončić remontait la balle lors du match entre les Lakers et Houston
NBA
00h00Luka Dončić atteint le club des plus gros salaires NBA avec 47 M€ par an et prépare un contrat colossal en 2028
LeBron James et Luka Doncic après la défaite des Lakers face aux Timberwolves, 85-94, lors du Game 2 du premier tour des playoffs 2024
NBA
00h00Un appel qui vaut mille mots : LeBron félicite Luka en FaceTime, symbole d’un nouveau leadership aux Lakers
Jayson Tatum sous sa casquette au camps d'entraînement des Patriots au Gillette Stadium
NBA
00h00Un mois et demi après son opération, Tatum marche sans botte chez les Patriots : un pas décisif vers la reprise
Austin Reaves sous le maillot des Lakers face à Minnesotasota lors du Game 3 du premier tour des playoffs 2024
NBA
00h00LeBron, Doncic… et maintenant Reaves : comment un joueur non-drafté s’impose à 30 millions par an
Georges Niang célèbre après avoir marqué contre Philadelphie
NBA
00h00Transfert NBA : Les Celtics économisent 34 M$ en envoyant Niang au Jazz et recrutent Chris Boucher
Michael Jordan sous le maillot des Bulls à la droite de Jerry Sloan
NBA
00h00NBA : Le mythique maillot noir à rayures rouges des Bulls revient après plus de 10 ans d’absence pour la saison 2025-2026
Marcos Thomas Perez en uniforme de sécurité
NBA
00h00Plus de 2 millions de dollars en maillots volés : un ex-employé du Miami Heat risque gros devant la justice
NBA
00h00Victor Wembanyama se rapproche de Kevin Garnett pour une collaboration mystérieuse
Victor Wembanyama et les Spurs face aux Kings
NBA
00h00La raison surprenante pour laquelle Giannis Antetokounmpo place la carte rookie de Wembanyama au sommet de sa liste
Ousmane Dieng assure avoir évolué à OKC, malgré un temps de jeu en baisse. Il espère pouvoir apporter au groupe France en vue de l'Euro.
NBA
00h00ITW Ousmane Dieng veut apporter l’expérience d’un trophée NBA chez les Bleus : « J’ai appris à gagner des titres »
1 / 0