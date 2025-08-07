Edon Maxhuni revient en France et signe au BCM Gravelines-Dunkerque

Edon Maxhuni (1,88 m, 27 ans) fait son retour en Betclic ELITE. Révélé au Portel, décevant à Strasbourg, puis éphémère en Italie et en Turquie, le meneur international finlandais pose ses valises à Gravelines-Dunkerque pour la saison 2025-2026. Le BCM espère retrouver le Maxhuni inspiré qui avait brillé sous les couleurs de l’ESSM.

Un retour dans les Hauts-de-France pour se relancer

L’annonce a été faite par le club ce jeudi : « Edon Maxhuni va retrouver la Côte d’Opale ». Le BCM Gravelines-Dunkerque s’offre un renfort expérimenté avec la signature pour une saison de l’ancien joueur du Portel. Déjà passé par la région lors de l’exercice 2023-2024, Maxhuni y avait laissé une belle impression : 10,9 points, 1,4 rebond et 3,7 passes décisives en 26 matchs. Il avait été un acteur majeur de la saison historique de l’ESSM, conclue par une qualification en playoffs et une place européenne.

Mais la suite a été bien plus chaotique. Recruté par la SIG Strasbourg à l’été 2024, il n’a pas su s’inscrire dans la durée en Alsace. Malgré quelques coups d’éclat (15,2 points dans les victoires), son irrégularité a poussé la SIG à s’en séparer dès janvier 2025.

Une saison à trois clubs

Après son départ de Strasbourg, Edon Maxhuni a tenté de se relancer à Scafati, en Italie. En dix matchs de Serie A, il a affiché des moyennes de 11,6 points et 2,2 passes décisives. Mais le club n’a pas su enrayer sa spirale négative et, avec deux victoires seulement sur cette période, le meneur a finalement été libéré. Il a terminé la saison en Turquie, au Pinar Karsiyaka, sans laisser de trace marquante.

Un nouveau départ au BCM

C’est donc avec la volonté de retrouver de la stabilité qu’il rejoint le BCM Gravelines-Dunkerque. Il y composera la ligne arrière aux côtés de Mike Lewis II, Gauthier Denis et du jeune Soren Bracq. Le club nordiste espère voir le meilleur visage de l’international finlandais, qui disputera l’EuroBasket 2025 avec la sélection de Finlande.

« Il avait fait l’unanimité à l’ESSM », rappelle le communiqué du BCM. Reste à savoir s’il pourra reproduire cet impact sous le maillot maritime, dans un contexte où la régularité lui sera demandée après une saison particulièrement instable.