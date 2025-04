Après Strasbourg et Scafati, Edon Maxhuni prend la direction de la Turquie

Edon Maxhuni (1,88 m, 27 ans) va aider le Pinar Karsiyaka Izmir (10e de BSL, avec 10 victoires et 16 défaites) pour la fin de saison afin de remplacer l’ancien Nancéien Roberto Gallinat (1,92 m, 28 ans).

Passé par Le Portel la saison dernière et par la SIG Strasbourg du début de la saison jusqu’à fin janvier 2025, le natif d’Helsinki avait rejoint Scafati avec pour mission de maintenir le club en Série A, mais il a échoué. Le meneur finlandais a disputé 10 rencontres en Italie, tournant à 11,6 points, 1,2 rebond et 2,2 passes décisives. Après deux victoires à son arrivée dans son nouveau club, il a enchaîné huit défaites. Sa dernière performance ne laissera pas un bon souvenir aux supporters du club, avec 0 point marqué le week-end dernier. Presque assuré de descendre en Lega Due avec deux défaites de retard à trois journées de la fin sur le 14e, Naples, Scafati l’a libéré afin qu’il puisse partir jouer en Turquie. Le Kosovar d’orogine rejoindra ainsi un championnat pour lequel il reste quatre journées à disputer.

PROFIL JOUEUR Edon MAXHUNI Poste(s): Meneur Taille: 188 cm Âge: 27 ans (21/03/1998) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 11,1 #42 REB 1,4 #185 PD 3,2 #33

Un 3e club cette saison pour l’ancien pensionnaire de Betclic Elite

S’il enchaîne une troisième destination cette saison, Edon Maxhuni avait passé toute la saison dernière à l’ESSM Le Portel. Il y avait affiché des moyennes de 10,9 points, 1,4 rebond et 3,7 passes décisives en 26 matchs. De quoi convaincre la SIG Strasbourg de l’engager pour deux saisons. Mais son aventure en Betclic ÉLITE s’est terminée d’un commun accord en janvier dernier, en raison d’une irrégularité qui a poussé la SIG à le libérer. En effet, en Alsace, ses moyennes étaient de 15,2 points et 3,7 passes décisives dans les victoires, tandis qu’il tournait à 8 points à 29% de réussite aux tirs et 2,9 d’évaluation dans les défaites.

