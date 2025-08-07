Recherche
Espoirs ELITE

Cholet Basket : un effectif Espoirs renouvelé autour d'Aaron Towo-Nansi pour la saison 2025-2026

Espoirs ELITE - Avec les départs de plusieurs cadres comme Robin Pluvy ou Mohamed Sankhé, l'équipe Espoirs de Cholet Basket s'apprête à repartir sur de nouvelles bases en 2025-2026. Autour d'Aaron Towo-Nansi, cinq recrues viendront renforcer un groupe largement renouvelé.
00h00
Cholet Basket : un effectif Espoirs renouvelé autour d’Aaron Towo-Nansi pour la saison 2025-2026

Régis Boissié repart avec un effectif Espoirs ELITE renouvelé à 50% à Cholet

Crédit photo : Sébastien Grasset

Aaron Towo-Nansi sera l’un des piliers de l’équipe Espoirs de Cholet Basket en 2025-2026. Le meneur, pressenti pour intégrer progressivement l’effectif professionnel, aura la lourde tâche de guider un groupe profondément remanié cet été. Régis Boissié et son staff devront rapidement créer une alchimie entre les jeunes montants du centre de formation, les éléments restants et les nouvelles recrues. Ouest-France a fait le point sur la composition de l’effectif.

Une intersaison mouvementée à Cholet

Quatrièmes du championnat Espoirs en 2024-2025, les U21 choletais entament un nouveau cycle. L’intersaison a été marquée par cinq départs importants : Robin Pluvy (Toulouse), Soren Bracq et Romain Valakou (Gravelines-Dunkerque), Leopold Levillain (Long Beach State) et Mohamed Sankhé (prêté à Vichy). Résultat, seul Aaron Towo-Nansi reste du cinq majeur.

Erwan Ntsantso Djoni et Gabin Lefort verront leur rôle grandir, tandis que Nils Lobry-Pathouot intégrera pleinement l’effectif Espoirs. Deux U18, Boubacar Traoré et Luca Rapini, feront également des apparitions dans la catégorie supérieure.

Cinq recrues pour construire une nouvelle ossature

Pour accompagner cette transition, Cholet a recruté cinq jeunes profils. À la mène, le club a misé sur Ange Buzzer (1,88 m, né en 2007), un meneur athlétique passé par Besançon (NM1).

Profil plus atypique, Malo Boulanger (1,94 m, 2007), considéré comme « un prodige » par le comité régional réunionnais, débarque de La Tamponnaise, championne de La Réunion. « Des contacts à La Réunion m’ont parlé de son profil et à partir de là, j’ai commencé à la suivre régulièrement. Il m’a intrigué, il a du talent », confie son futur coach Régis Boissié à Ouest-France.

Formé à Rouen et passé par l’ASVEL, Thomas Duchamp de la Geneste (1,99 m, né 2006) viendra compléter le secteur extérieur. Auteur de 8,2 points de moyenne la saison passée, il devra trouver plus de constance.

PROFIL JOUEUR
Thomas DUCHAMP DE LA GENESTE
Poste(s): Ailier/Ailier Fort
Taille: 199 cm
Âge: 19 ans (20/06/2006)
Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2024-2025 / Espoirs ELITE
PTS
8,1
#91
REB
2,2
#140
PD
1,1
#129

Sous les panneaux, Cholet a fait venir de Saint-Vallier Julien Wilamowski (2,00 m, 2006), un poste 4-5 capable de scorer (16 points et 6 rebonds face à Quimper en NM1) et Sublime Gbiegba (2,01 m, 2005), intérieur prometteur mais encore peu expérimenté, en raison d’une saison dernière écourtée par une commotion cérébrale.

Un collectif à reconstruire pour viser le haut du tableau

Comme souvent, Cholet Basket devra reconstruire rapidement pour jouer les premiers rôles dans un championnat Espoirs très compétitif. La responsabilité de la progression du groupe repose sur Régis Boissié, expérimenté à ce niveau. Avec un noyau centré autour d’Aaron Towo-Nansi, et plusieurs paris à fort potentiel, la dynamique choletaise devrait une nouvelle fois attirer les regards.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
