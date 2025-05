Courtisé, Julien Wilamowski a choisi Cholet Basket

L’an dernier, le BCM Gravelines-Dunkerque et l’AS Monaco étaient sur le coup, mais il avait préféré rester à Saint-Vallier. Cette fois, le Limoges CSP, l’Élan Chalon et d’autres lui faisaient les yeux doux. Et Julien Wilamowski (1,98 m, 19 ans) a accepté de quitter sa Drôme natale pour aller poursuivre sa progression ailleurs.

Le Courrier de l’Ouest révèle que l’intérieur du SVBD a choisi de rejoindre Cholet Basket, et sa prestigieuse Académie Gautier. Déjà capable de peser sur certains matchs NM1 (6,4 points et 3 rebonds sur les cinq dernières rencontres, dont une pointe à 16 points et 6 rebonds contre Quimper), il va désormais découvrir le championnat Espoirs avec l’Académie Gautier.

PROFIL JOUEUR Julien WILAMOWSKI Poste(s): Ailier Fort / Pivot Taille: 198 cm Âge: 19 ans (06/01/2006) Nationalités: Stats 2024-2025 / NM1 PTS 2,5 #325 REB 1,5 #303 PD 0,2 #364

Très athlétique, doté d’un vrai sens du rebond, mais devant encore développer son jeu loin du panier, le natif de Romans-sur-Isère était bien plus utilisé avec la réserve de Saint-Vallier, tournant à 8,7 points de moyenne en Nationale 2.