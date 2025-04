Julien Wilamowski très courtisé : Limoges a fait une offre, Chalon également sur le coup

Cinquième intérieur de Saint-Vallier en début de saison, Julien Wilamowski (1,98 m, 19 ans) tenait un rôle complètement négligeable lors de la première phase : 42 minutes au total, le plus souvent sur des entrées de quelques secondes. Mais depuis le début de la deuxième phase, au gré des blessures et des objectifs déclinants du SVBD, le Drômois a été vraiment lancé dans le grand bain.

14 minutes contre Levallois, 17 à Tours, et surtout une prestation XXL le 15 avril contre Quimper, toujours leader de Nationale 1 à l’époque. Aux Deux-Rives, ce pivot de formation qui glisse de plus en plus vers le poste 4 a cumulé 16 points à 6/11, 6 rebonds, 3 interceptions et 1 contre en 25 minutes.

Gravelines et Monaco déjà sur le coup l’an dernier

De quoi attirer l’attention de centres de formation plus huppés, lui qui est à Saint-Vallier depuis 2022 après un cursus local (Bourg-de-Péage et Génissieux). Déjà sollicité l’an dernier par le BCM Gravelines-Dunkerque et l’AS Monaco, après quelques cartons en U18 (52 d’évaluation contre Venelles, 48 contre l’ASVEL), Julien Wilamowski reste très demandé au niveau Espoirs.

Ainsi, Le Dauphiné Libéré a révélé que le Limoges CSP lui avait déjà transmis une offre de contrat stagiaire, tandis que l’Élan Chalon ferait partie des autres équipes intéressées. Mais une nouvelle saison au SVBD, avec un rôle accru, n’est pas à exclure.

Un double projet NM1 – NM2 à Saint-Vallier

« Je n’ai pas de plan de carrière défini, je fais le point après chaque saison pour voir ce qui est le mieux pour moi », a-t-il expliqué dans les colonnes du quotidien régional. « Rester à Saint-Vallier pourrait être bénéfique pour moi mais si je considère que je progresserai mieux ailleurs, ça ne me dérangerait pas de partir, où que ce soit, pour poursuivre mon développement. »

Très athlétique, doté d’un vrai sens du rebond, mais devant encore développer son jeu loin du panier, le natif de Romans-sur-Isère continue ses gammes avec la réserve du SVBD en parallèle. Bien plus utilisé en Nationale 2, il tourne à 8,9 points de moyenne à l’échelon inférieur, démontrant de vrais progrès par rapport à sa production de l’an dernier en NM3 (4 points par match).