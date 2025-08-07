Quatre Français au camp Basketball Without Borders Europe 2025 à Manchester

Le camp Basketball Without Borders Europe 2025, organisé pour la première fois au Royaume-Uni, se déroulera à Manchester du 12 au 15 août. Quatre jeunes Français ont été retenus parmi les 60 prospects invités : Emma Broliron, Kathy-Emma Otto, Hugo Yimga-Moukouri et Matthys Mahop. Une belle opportunité de se montrer pour ces espoirs tricolores, qui bénéficieront des conseils de figures emblématiques de la NBA et de la WNBA.

Un quatuor tricolore bien en vue

La France sera bien représentée à Manchester avec la présence de quatre jeunes talents : Emma Broliron, Kathy-Emma Otto, Hugo Yimga-Moukouri et Matthys Mahop. Ce dernier, né en 2008 (1,93 m), évoluait en Nationale 1 lors de la saison 2024-2025 avec le Pôle France, où il a tourné à 5,1 points, 2,5 rebonds et 2,5 passes décisives en 22 matchs.

PROFIL JOUEUR Matthys MAHOP Poste(s): Meneur/Arrière Taille: 193 cm Âge: 17 ans (09/05/2008) Nationalités: Stats 2024-2025 / NM1 PTS 5,1 #256 REB 2,5 #215 PD 2,5 #103

De son côté, Hugo Yimga-Moukouri s’est récemment illustré avec l’équipe de France U18, avec qui il a décroché une médaille d’argent au championnat d’Europe. Ce poste 3 rejoindra Nanterre 92 pour la saison prochaine, un signe de la progression constante de ce jeune ailier. Chez les filles, Emma Broliron (1,62 m, 16 ans) est également bien connue des équipes de France jeunes, tout comme Kathy-Emma Otto (1,86 m, 17 ans), MVP de l’Euro U16 l’an passé.

Une édition à Manchester

Le camp sera encadré par plusieurs figures du basket mondial : Ivica Zubac (Clippers), Kevin Huerter (Bulls), Nick Nurse (coach des 76ers), ainsi que les légendes Tyson Chandler, Derek Fisher et Sylvia Fowles. Les participants prendront part à des sessions de développement technique, physique et mental, avec des matchs, concours et ateliers de leadership.

Des prix comme le MVP du camp Kim Bohuny, le Prix du fair-play Patrick Baumann ou le MVP défensif viendront récompenser les profils les plus marquants.

La NBA continue de s’implanter au Royaume-Uni

Ce BWB Europe 2025 s’inscrit dans un contexte de développement du basketball à Manchester. La ville accueillera en 2027 le tout premier match NBA de saison régulière sur le sol britannique, à la Co-op Live. En parallèle du camp, plus de 250 jeunes locaux participeront à des cliniques Jr. NBA et WNBA, et un programme de formation d’entraîneurs sera lancé.

Depuis sa création, Basketball Without Borders a réuni plus de 4 600 jeunes, dont 142 ont intégré la NBA ou la WNBA, à l’image du Français Nicolas Batum, ou plus récemment Domonique Malonga.