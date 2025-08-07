Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Jeunes

Quatre Français au camp Basketball Without Borders Europe 2025 à Manchester

Emma Broliron, Kathy-Emma Otto, Hugo Yimga-Moukouri et Matthys Mahop représenteront la France lors du camp Basketball Without Borders Europe 2025 à Manchester, où 60 jeunes espoirs européens seront réunis du 12 au 15 août.
|
00h00
Résumé
Quatre Français au camp Basketball Without Borders Europe 2025 à Manchester

Hugo Yimga-Moukouri sera à Manchester du 12 au 15 août

Crédit photo : FIBA

Le camp Basketball Without Borders Europe 2025, organisé pour la première fois au Royaume-Uni, se déroulera à Manchester du 12 au 15 août. Quatre jeunes Français ont été retenus parmi les 60 prospects invités : Emma Broliron, Kathy-Emma Otto, Hugo Yimga-Moukouri et Matthys Mahop. Une belle opportunité de se montrer pour ces espoirs tricolores, qui bénéficieront des conseils de figures emblématiques de la NBA et de la WNBA.

Un quatuor tricolore bien en vue

La France sera bien représentée à Manchester avec la présence de quatre jeunes talents : Emma Broliron, Kathy-Emma Otto, Hugo Yimga-Moukouri et Matthys Mahop. Ce dernier, né en 2008 (1,93 m), évoluait en Nationale 1 lors de la saison 2024-2025 avec le Pôle France, où il a tourné à 5,1 points, 2,5 rebonds et 2,5 passes décisives en 22 matchs.

PROFIL JOUEUR
Matthys MAHOP
Poste(s): Meneur/Arrière
Taille: 193 cm
Âge: 17 ans (09/05/2008)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2024-2025 / NM1
PTS
5,1
#256
REB
2,5
#215
PD
2,5
#103

De son côté, Hugo Yimga-Moukouri s’est récemment illustré avec l’équipe de France U18, avec qui il a décroché une médaille d’argent au championnat d’Europe. Ce poste 3 rejoindra Nanterre 92 pour la saison prochaine, un signe de la progression constante de ce jeune ailier. Chez les filles, Emma Broliron (1,62 m, 16 ans) est également bien connue des équipes de France jeunes, tout comme Kathy-Emma Otto (1,86 m, 17 ans), MVP de l’Euro U16 l’an passé.

Une édition à Manchester

Le camp sera encadré par plusieurs figures du basket mondial : Ivica Zubac (Clippers), Kevin Huerter (Bulls), Nick Nurse (coach des 76ers), ainsi que les légendes Tyson Chandler, Derek Fisher et Sylvia Fowles. Les participants prendront part à des sessions de développement technique, physique et mental, avec des matchs, concours et ateliers de leadership.

Des prix comme le MVP du camp Kim Bohuny, le Prix du fair-play Patrick Baumann ou le MVP défensif viendront récompenser les profils les plus marquants.

La NBA continue de s’implanter au Royaume-Uni

Ce BWB Europe 2025 s’inscrit dans un contexte de développement du basketball à Manchester. La ville accueillera en 2027 le tout premier match NBA de saison régulière sur le sol britannique, à la Co-op Live. En parallèle du camp, plus de 250 jeunes locaux participeront à des cliniques Jr. NBA et WNBA, et un programme de formation d’entraîneurs sera lancé.

Depuis sa création, Basketball Without Borders a réuni plus de 4 600 jeunes, dont 142 ont intégré la NBA ou la WNBA, à l’image du Français Nicolas Batum, ou plus récemment Domonique Malonga.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
NF1
00h00L’USLG jette l’éponge : une autre disparition dans le basketball professionnel féminin
Hugo Yimga-Moukouri sera à Manchester du 12 au 15 août
Jeunes
00h00Quatre Français au camp Basketball Without Borders Europe 2025 à Manchester
Luka Doncic va affronter l'Allemagne avec la Slovénie ce vendredi 8 août
EuroBasket
00h00Préparation à l’EuroBasket 2025 : les résultats des matches de préparation
EuroBasket U20 Féminin
00h00La cata continue pour l’équipe de France U20, battue par la Lettonie en match de classement
Le MSB a présenté son nouveau logo
Betclic ELITE
00h00Le MSB change d’emblème : un nouveau logo pour incarner l’avenir du club
Edon Maxhuni avec Le Portel en 2023-2024
Betclic ELITE
00h00Edon Maxhuni revient en France et signe au BCM Gravelines-Dunkerque
Bien qu'il n'ait pas pu avoir la carrière internationale espérée, Joakim Noah est le meilleur joueur français de la génération 1985.
Betclic Élite
00h00Qui sont les meilleurs joueurs de la génération 85 : le ranking de BeBasket
L'ALM Evreux version 2025-2026 a pris le chemin de l'entraînement
ELITE 2
00h00Ona Embo, Mkemba et Bilau : trois renforts à Évreux pour la reprise
Régis Boissié repart avec un effectif Espoirs ELITE renouvelé à 50_ à Cholet
Espoirs ELITE
00h00Cholet Basket : un effectif Espoirs renouvelé autour d’Aaron Towo-Nansi pour la saison 2025-2026
La Boulangère Wonderligue
00h00Chartres se renforce avec une meneuse américaine passée par la WNBA
1 / 0
Livenews NBA
Bennedict Mathurin sous le maillot d'Indiana face aux Lakers
NBA
00h00« Tu seras titulaire » : la confiance de Carlisle en Bennedict Mathurin désigné pour reprendre le flambeau de Haliburton chez les Pacers
Luka Dončić remontait la balle lors du match entre les Lakers et Houston
NBA
00h00Luka Dončić atteint le club des plus gros salaires NBA avec 47 M€ par an et prépare un contrat colossal en 2028
LeBron James et Luka Doncic après la défaite des Lakers face aux Timberwolves, 85-94, lors du Game 2 du premier tour des playoffs 2024
NBA
00h00Un appel qui vaut mille mots : LeBron félicite Luka en FaceTime, symbole d’un nouveau leadership aux Lakers
Jayson Tatum sous sa casquette au camps d'entraînement des Patriots au Gillette Stadium
NBA
00h00Un mois et demi après son opération, Tatum marche sans botte chez les Patriots : un pas décisif vers la reprise
Austin Reaves sous le maillot des Lakers face à Minnesotasota lors du Game 3 du premier tour des playoffs 2024
NBA
00h00LeBron, Doncic… et maintenant Reaves : comment un joueur non-drafté s’impose à 30 millions par an
Georges Niang célèbre après avoir marqué contre Philadelphie
NBA
00h00Transfert NBA : Les Celtics économisent 34 M$ en envoyant Niang au Jazz et recrutent Chris Boucher
Michael Jordan sous le maillot des Bulls à la droite de Jerry Sloan
NBA
00h00NBA : Le mythique maillot noir à rayures rouges des Bulls revient après plus de 10 ans d’absence pour la saison 2025-2026
Marcos Thomas Perez en uniforme de sécurité
NBA
00h00Plus de 2 millions de dollars en maillots volés : un ex-employé du Miami Heat risque gros devant la justice
NBA
00h00Victor Wembanyama se rapproche de Kevin Garnett pour une collaboration mystérieuse
Victor Wembanyama et les Spurs face aux Kings
NBA
00h00La raison surprenante pour laquelle Giannis Antetokounmpo place la carte rookie de Wembanyama au sommet de sa liste
1 / 0