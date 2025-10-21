Recherche
EuroLeague

Mike James toujours considéré comme le joueur le plus talentueux d’EuroLeague

EuroLeague - À 35 ans, Mike James (AS Monaco) reste une référence absolue en EuroLeague. Le meneur américain, meilleur marqueur de l’histoire de la compétition et MVP 2023-2024, a été désigné par les capitaines comme le joueur le plus talentueux du championnat.
|
00h00
Résumé
Écouter
Mike James est aussi le meilleur marqueur de Betclic ELITE, sur ce début de saison

Crédit photo : Sébastien Grasset

Douze ans après ses débuts en EuroLeague, Mike James (1,85 m, 35 ans) continue de faire l’unanimité. Selon l’enquête annuelle réalisée par l’EuroLeague auprès des capitaines des 20 clubs engagés, le meneur de l’AS Monaco a été élu joueur le plus talentueux de la compétition. Un nouveau signe du respect immense qu’il inspire à ses pairs, alors qu’il entame une nouvelle saison au plus haut niveau européen.

Mike James, encore au sommet à 35 ans

Avec 25 % des votes, Mike James devance une concurrence prestigieuse. Déjà sacré MVP de la saison régulière 2023-2024, il confirme son statut d’icône. Meilleur marqueur de l’histoire de l’EuroLeague, l’Américain reste l’un des joueurs les plus spectaculaires et influents, capable de prendre feu à tout moment.

Auteur de 24 points par match en Betclic ELITE sur ce début de saison et 15 points de moyenne en EuroLeague, l’Orégonais reste une menace permanente pour toutes les défenses.

PROFIL JOUEUR
Logo_Basketball_Player-Mike James.jpg
Mike JAMES
Poste(s): Meneur
Taille: 185 cm
Âge: 35 ans (18/08/1990)
Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
24
#1
REB
2
#117
PD
5
#15

Les autres lauréats : Nunn, Tavares et Francisco mis à l’honneur

Parmi les autres distinctions de ce sondage :

  • Kendrick Nunn (Panathinaïkos), champion 2024 et MVP de la saison passée, a été élu joueur le plus difficile à arrêter avec 35 % des voix.

  • Walter Tavares (Real Madrid) a été désigné comme l’adversaire que les capitaines aimeraient avoir dans leur propre équipe (25 %).

  • Sylvain Francisco (1,85 m, 28 ans), le meneur français du Zalgiris Kaunas, a quant à lui été nommé meilleur manieur de balle (20 %).

Enfin, la salle du Partizan Belgrade a été élu meilleure atmosphère à affronter, tandis que Donta Hall (Olympiakos) et Tyrique Jones (Virtus Bologne) ont partagé le titre de meilleur dunkeur.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Monaco
Monaco
