Mike James toujours considéré comme le joueur le plus talentueux d’EuroLeague

Douze ans après ses débuts en EuroLeague, Mike James (1,85 m, 35 ans) continue de faire l’unanimité. Selon l’enquête annuelle réalisée par l’EuroLeague auprès des capitaines des 20 clubs engagés, le meneur de l’AS Monaco a été élu joueur le plus talentueux de la compétition. Un nouveau signe du respect immense qu’il inspire à ses pairs, alors qu’il entame une nouvelle saison au plus haut niveau européen.

Mike James, encore au sommet à 35 ans

Avec 25 % des votes, Mike James devance une concurrence prestigieuse. Déjà sacré MVP de la saison régulière 2023-2024, il confirme son statut d’icône. Meilleur marqueur de l’histoire de l’EuroLeague, l’Américain reste l’un des joueurs les plus spectaculaires et influents, capable de prendre feu à tout moment.

Auteur de 24 points par match en Betclic ELITE sur ce début de saison et 15 points de moyenne en EuroLeague, l’Orégonais reste une menace permanente pour toutes les défenses.

PROFIL JOUEUR Mike JAMES Poste(s): Meneur Taille: 185 cm Âge: 35 ans (18/08/1990) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 24 #1 REB 2 #117 PD 5 #15

Les autres lauréats : Nunn, Tavares et Francisco mis à l’honneur

Parmi les autres distinctions de ce sondage :

Kendrick Nunn (Panathinaïkos), champion 2024 et MVP de la saison passée, a été élu joueur le plus difficile à arrêter avec 35 % des voix.

Walter Tavares (Real Madrid) a été désigné comme l’adversaire que les capitaines aimeraient avoir dans leur propre équipe (25 %).

Sylvain Francisco (1,85 m, 28 ans), le meneur français du Zalgiris Kaunas, a quant à lui été nommé meilleur manieur de balle (20 %).

Enfin, la salle du Partizan Belgrade a été élu meilleure atmosphère à affronter, tandis que Donta Hall (Olympiakos) et Tyrique Jones (Virtus Bologne) ont partagé le titre de meilleur dunkeur.