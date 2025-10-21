Cholet Basket renforce la sécurité pour la réception de l’Hapoël Holon

Le club de Cholet Basket a communiqué ce lundi 20 octobre sur les conditions d’accès au match de Coupe d’Europe contre l’Hapoël Holon (Israël), prévu cette semaine à la Meilleraie. Dans un contexte tendu sur fond de conflit israélo-palestinien, le club met en place des mesures de sécurité renforcées et invite ses supporters à anticiper leur venue.

Des contrôles supplémentaires et un accès unique à la salle

Dans son communiqué, le club choletais précise qu’un seul point d’entrée sera accessible, via l’allée principale – Porte 1, Avenue Marcel Prat, et que des contrôles supplémentaires seront effectués à l’entrée. Ces mesures visent à garantir la sécurité des spectateurs lors d’un match sensible, alors que le collectif Indignons-nous Cholet a appelé à un rassemblement pacifique devant la salle avant le coup d’envoi.

« En raison de mesures de sécurité renforcées mises en place pour cette rencontre, les accès à la salle seront exceptionnellement modifiés. Un seul point d’entrée sera ouvert (…). Des contrôles supplémentaires seront effectués à l’entrée, et les temps d’accès seront donc rallongés », indique le communiqué du club.

Cholet Basket invite donc son public à arriver en avance afin de limiter les files d’attente et « profiter pleinement du match ». Les parkings et accès VIP, eux, resteront accessibles dans les conditions habituelles.

Un contexte sensible autour du match

Cette rencontre intervient alors que plusieurs voix, notamment des militants et partis de gauche, ont demandé l’annulation du match contre l’équipe israélienne, en raison des très nombreuses victimes quotidiennes à Gaza (près de 70 000 morts). Ce week-end, la façade de la salle de la Meilleraie a même été taguée du mot “Complice”, en référence à la réception de l’Hapoël Holon.

Cholet Basket, qui entend maintenir le cadre sportif de la rencontre, s’efforce de préparer la venue du public dans le calme tout en assurant un niveau de sécurité maximal.