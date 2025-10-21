Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
BCL

Cholet Basket renforce la sécurité pour la réception de l’Hapoël Holon

Cholet Basket a annoncé ce lundi un dispositif de sécurité exceptionnel pour son match de Coupe d’Europe face à l’Hapoël Holon. En raison du contexte lié au conflit israélo-palestinien, un seul accès à la Meilleraie sera ouvert.
|
00h00
Résumé
Écouter
Cholet Basket renforce la sécurité pour la réception de l’Hapoël Holon

L’équipe israélienne de l’Hapoël Holon joue à Cholet ce mardi soir

Crédit photo : FIBA

Le club de Cholet Basket a communiqué ce lundi 20 octobre sur les conditions d’accès au match de Coupe d’Europe contre l’Hapoël Holon (Israël), prévu cette semaine à la Meilleraie. Dans un contexte tendu sur fond de conflit israélo-palestinien, le club met en place des mesures de sécurité renforcées et invite ses supporters à anticiper leur venue.

LIRE AUSSI

Des contrôles supplémentaires et un accès unique à la salle

Dans son communiqué, le club choletais précise qu’un seul point d’entrée sera accessible, via l’allée principale – Porte 1, Avenue Marcel Prat, et que des contrôles supplémentaires seront effectués à l’entrée. Ces mesures visent à garantir la sécurité des spectateurs lors d’un match sensible, alors que le collectif Indignons-nous Cholet a appelé à un rassemblement pacifique devant la salle avant le coup d’envoi.

« En raison de mesures de sécurité renforcées mises en place pour cette rencontre, les accès à la salle seront exceptionnellement modifiés. Un seul point d’entrée sera ouvert (…). Des contrôles supplémentaires seront effectués à l’entrée, et les temps d’accès seront donc rallongés », indique le communiqué du club.

Cholet Basket invite donc son public à arriver en avance afin de limiter les files d’attente et « profiter pleinement du match ». Les parkings et accès VIP, eux, resteront accessibles dans les conditions habituelles.

Un contexte sensible autour du match

Cette rencontre intervient alors que plusieurs voix, notamment des militants et partis de gauche, ont demandé l’annulation du match contre l’équipe israélienne, en raison des très nombreuses victimes quotidiennes à Gaza (près de 70 000 morts). Ce week-end, la façade de la salle de la Meilleraie a même été taguée du mot “Complice”, en référence à la réception de l’Hapoël Holon.

Cholet Basket, qui entend maintenir le cadre sportif de la rencontre, s’efforce de préparer la venue du public dans le calme tout en assurant un niveau de sécurité maximal.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Cholet
Cholet
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Mike James est aussi le meilleur marqueur de Betclic ELITE, sur ce début de saison
EuroLeague
00h00Mike James toujours considéré comme le joueur le plus talentueux d’EuroLeague
L'équipe israélienne de l'Hapoël Holon joue à Cholet ce mardi soir
Basketball Champions League
00h00Cholet Basket renforce la sécurité pour la réception de l’Hapoël Holon
Will Weaver pourrait lancer sa carrière en WNBA
WNBA
00h00Un ancien coach du Paris Basketball favori pour diriger le New York Liberty ?
Alain Contensoux assiste à un entraînement de l'équipe de France à Katowice, fin août 2025, lors du premier tour de l'EuroBasket
Équipe de France
00h00Le grand entretien avec Alain Contensoux, DG et DTN de la FFBB : « On sait très bien faire les choses, mais on ne sait pas les vendre »
Mamoudou Diarra et Mika Adams Woods sous les couleurs du MAS Basketball Photo MAS BASKETBALL
À l’étranger
00h00Deux anciens joueurs de NM1 rallient le Maroc
Le chauffeur du car des supporters de Pistoia est décédé à l'âge de 65 ans
À l’étranger
00h00Un chauffeur de bus tué par des ultras après un match de basket en Italie !
NBA
00h00Un troisième Français aux Knicks : Mohamed Diawara a signé son contrat garanti !
Alex Mumbru après la victoire de l'Allemagne en finale de l'EuroBasket
EuroBasket masculin
00h00Alex Mumbru de retour à domicile après des semaines d’hospitalisation
Sacha Defoundoux en défense avec l'ADA Blois lors de la présaison de l'équipe professionnelle
Espoirs ELITE 2
00h0040 points ou plus pour Louka Letailleur et Sacha Defoundoux : les ailiers de 2008 affolent les compteurs en Espoirs !
Maxime Raynaud lors de l'EuroBasket U20 2023, remporté par les Bleuets à Héraklion en Grèce
NBA
00h00Maxime Raynaud aurait pu participer à l’EuroBasket, mais Sacramento a « préféré le garder pour l’été »
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Un troisième Français aux Knicks : Mohamed Diawara a signé son contrat garanti !
Maxime Raynaud lors de l'EuroBasket U20 2023, remporté par les Bleuets à Héraklion en Grèce
NBA
00h00Maxime Raynaud aurait pu participer à l’EuroBasket, mais Sacramento a « préféré le garder pour l’été »
NBA
00h00Portland mise 82 millions sur un Belge de 25 ans drafté en 52e position : Toumani Camara
NBA
00h00Kevin Durant prolonge aux Rockets et bat le record de gains NBA
NBA
00h00Qui sont les 19 Français engagés en NBA lors de la saison 2025-2026 ?
NBA
00h00Les Knicks coupent trois joueurs : il y aura bien trois Français à New-York cette saison !
L'ASVEL est prête à quitter l'EuroLeague, revenir en BCL pour se rapprocher un peu plus de la NBA Europe
Betclic ELITE
00h00L’ASVEL prête à quitter l’EuroLeague pour revenir en BCL avant d’intégrer la future NBA Europe !
NBA
00h00Mo Diawara titulaire, Raynaud décisif et Beringer prolifique pour la dernière soirée de présaison
Victor Wembanyama a dominé sous le panier ce vendredi contre Indiana
NBA
00h00Wembanyama domine et les Spurs terminent la présaison invaincus
Ousmane Dieng a marqué le buzzer beater de la victoire d'OKC contre Denver
NBA
00h00Ousmane Dieng plante un buzzer beater à 3-points face à Denver !
1 / 0